Terramaster D4-320U, uno dei DAS più compatti sul mercato – Recensione

Terramaster, azienda di cui più volte vi abbiamo parlato su Tecnoandroid, ed esperta conoscitrice del mondo NAS e DAS, ha recentemente lanciato sul mercato il Terramaster D4-320U, un prodotto che vuole in parte rivoluzionare il mercato, proponendosi come uno dei più compatti in circolazione. A differenza dei NAS, acronimo di Network Attached Storage, ovvero dispositivi che offrono spazio di archiviazione in rete (con possibilità di accesso da remoto), il modello di cui vi parliamo oggi è un DAS, acronimo di Direct Attached Storage, ovvero un dispositivo che si collega direttamente al server o al computer, ma senza funzionalità di rete. In altre parole è un device a cui l’utente può collegarsi solo ed esclusivamente tramite il computer, o server, a cui è fisicamente connesso. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Confezione

All’interno della confezione gli utenti possono trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, oltre alla solita manualistica, che aiuta a comprenderne appieno ogni funzionalità (ed anche la garanzia), ed il dispositivo stesso, sono inclusi un adattatore per il collegamento alla presa a muro, svariate viti per il montaggio di hard disk, il cavo per il suddetto alimentatore, nonché due cavi da 0,8 metri per velocità fino a 10Gb, rispettivamente USB-C to USB-C e USB-A to USB-C.

Una dotazione complessivamente più che buona, che permette al consumatore di poter iniziare sin da subito a fruire di tutte le funzionalità e le prestazioni del dispositivo, senza essere costretto a ricorrere all’acquisto di accessori o componenti aggiuntivi di vario genere.

Design e Estetica

Il design di questo Terramaster D4-320U è davvero molto classico, è realizzato interamente in metallo, un materiale davvero resistente e di alta qualità, che estende al massimo la “vita” del prodotto stesso, garantendo una usabilità prolungata nel tempo, senza rischi di flessioni o problematiche di vario genere. Le sue dimensioni sono generalmente inferiori alle aspettative, o comunque agli altri modelli in commercio, raggiungendo 45 x 440 x 241 millimetri, con un peso di poco meno di 3kg.

Sulla superficie possiamo trovare una ventola a doppio cuscinetto a sfera, la cui durabilità è garantita per 70’000 ore, con velocità regolata in modo completamente automatico basandosi sulla temperatura del disco rigido, il che permette di avere sempre la temperatura ottimale, con il minimo sforzo. La struttura interna è stata ottimizzata per favorire il flusso dell’aria, riducendo lo sforzo della ventola stessa, il che porta ad una risonanza e rumore inferiori, ma allo stesso tempo riuscendo a mantenere il disco sempre fresco al punto giusto. L’accesso ai connettori posteriori è sgombro, senza particolari impedimenti o difficoltà di vario genere. I consumi sono bilanciati, l’alimentatore è da 72W, con il prodotto a pieno carico (quindi con 4 dischi montati ed in funzionamento) si raggiungono 45,5W, mentre in stato di ibernazione (sempre con 4 dischi), si scende a 8,1W.

Hardware e Specifiche

Terramaster D4-320U è un armadio di archiviazione 1U con 4 alloggiamenti per hard disk ad attacco diretto, che può essere montato direttamente su un rack, e non richiede binari per la sua installazione. Ciò gli permette di essere considerato davvero alla portata di tutti, anche degli utenti meno esperti, con l’altezza 1U capace di adattarsi agli standard dei rack server, risultando principalmente adatto per i piccoli uffici, ma non solo. Grazie al supporto a 4 unità, il quantitativo di memoria installabile è davvero elevato, infatti è bene ricordare che la singola unità può raggiungere un massimo di 22TB, per un totale complessivo di ben 88TB. Una versatilità che in parole povere riesce a soddisfare le esigenze di praticamente tutti gli utenti, adattandosi sia a coloro che richiedono poco spazio, che a coloro che invece vogliono e devono gestire un elevato quantitativo di dati.

Di base il prodotto presenta la funzionalità in modalità disco singolo, tuttavia l’utente può gestire e realizzare configurazioni RAID affidandosi a software di gestione di terze parti. I connettori presenti offrono una velocità di trasferimento elevata, viene difatti utilizzato il protocollo USB 3.2 Gen2, per una velocità massima di 10 Gbps; più nello specifico parliamo di 1016 MB/s, in configurazione multi-drive con quattro unità installate, nel caso in cui si vada invece ad installarne uno singolo, la cifra scende a 510 MB/s, pur comunque garantendo prestazioni nettamente di qualità.

Terramaster D4-320U è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo attualmente in commercio, sia esso Windows, Mac OS, Linux o similari, lo possiamo considerare un sistema plug-and-play che porta all’eliminazione completa dei driver, risultando inoltre perfetto per qualsiasi dispositivo: PC, server, televisore, o set-top box. Ciò che convince di questo device è chiaramente la sua grande versatilità e facilità di utilizzo, è perfetto per la maggior parte degli scopi, e capace di adattarsi ad ogni singola esigenza del consumatore. Le unità installabili al suo interno si adattano a ciò che attualmente il mercato è in grado di offrire, supportano hard disk SATA da 3,5 pollici e da 2,5 pollici, ma anche SSD Sata da 2,5 pollici (consigliamo comunque di verificare prima dell’acquisto sul sito di Terramaster l’elenco di compatibilità). Discorso simile, come anticipato, per quanto riguarda l’interfaccia, nella parte posteriore troviamo una porta USB-C, capace di adattarsi alle porte USB 3.2 (ed inferiori), ma anche Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4.

Nell’eventualità in cui siate in possesso di un NAS Terramaster, dovete sapere che il prodotto recensito si può collegare semplicemente tramite la porta USB, andando a tutti gli effetti a sfruttare il sistema TOS dell’azienda, per creare un pool di archiviazione che permetta di espandere l’archiviazione del NAS (a patto che sia presente TOS 5.1 o successivo). Interessanti sono alcune funzioni legate alla protezione di sicurezza, in particolare: alimentazione e funzione di recupero.

Nel primo caso parliamo della capacità del sistema di riconoscere fonti di alimentazione incompatibili, con conseguente attivazione del sistema di protezione, onde evitare danni a dischi o al dispositivo stesso. Per superare cali di tensione, o perdite di alimentazione, il sistema si riavvia in modo completamente automatico nel momento in cui tornerà la corrente, in modo da non richiedere un intervento diretto da parte dell’utente finale; nel momento in cui, al contrario, viene spento correttamente, il Terramaster D4-320U resterà nello stesso stato anche alla riattivazione dell’alimentazione. Per una migliore efficienza energetica, infine, è stata integrata la sospensione intelligente, che viene attivata quando non viene utilizzato per lungo tempo, anche con sistema collegato ed attivo; una accortezza che punta a minimizzare l’usura del motore, riuscendo di conseguenza a prolungare in modo significativo la vita dell’unità-

Conclusioni

In conclusione Terramaster D4-320U può rappresentare una scelta assolutamente vincente per gli utenti che sono alla ricerca di un sistema di archiviazione espandibile, che sia allo stesso tempo affidabile, ma soprattutto facile nell’installazione e nell’espandibilità delle infrastrutture già installate. Il suo punto di forza è chiaramente il design estremamente compatto, talmente piccolo da essere uno dei migliori in circolazione, senza comunque dimenticarsi di una ottima velocità di trasferimento di dati (grazie ai connettori installati), materiali di costruzione di altissima qualità, e la sua usabilità estremamente alla portata di tutti, tanto da venire considerato un sistema plug-and-play (che ricordiamo non richiede nemmeno l’utilizzo di driver).

Il prodotto recensito può essere acquistato direttamente dal sito ufficiale di Terramaster ad un prezzo di listino di 329,99 euro, senza gli hard disk, che dovranno invece essere acquistati a parte dal consumatore stesso. I metodi di pagamento accettati sono i più comuni, il sito accetta tutte le carte di credito principali (tra cui Mastercard, Visa e American Express). Le spese di spedizione si aggirano attorno ai 32 euro, con consegna garantita entro 15 giorni dalla ricezione dell’ordine. Gli utenti che sceglieranno di completare l’acquisto, devono comunque sapere essere presente la possibilità di provare il prodotto per 15 giorni, una sorta di periodo di prova, entro tale termine è possibile restituirlo senza perdite di denaro (se non i costi di spedizione), ricevendo in cambio un rimborso completo. I suddetti costi di spedizione verrebbero rimborsati solo ed esclusivamente nel caso in cui l’utente dovesse restituire il prodotto per difetti di fabbrica.