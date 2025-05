La fondazione di Bill Gates chiuderà nel 2045

Bill Gates ha sorpreso di nuovo il mondo. Il fondatore di Microsoft ha dichiarato che la Gates Foundation terminerà la sua attività entro il 31 dicembre 2045. C’è quindi un forte cambiamento. Il piano originale preveda infatti che la chiusura sarebbe avvenuta dopo la morte dei fondatori. Ma Gates ha deciso di accelerare i tempi. La motivazione sarebbe l’urgenza di affrontare i problemi mondiali. In parallelo, ha promesso di destinare quasi tutto il suo patrimonio, stimato in 200 miliardi di dollari, a iniziative solidali. E questo appunto avverrà nei prossimi 20 anni. Il suo obiettivo principale è voler eliminare le malattie infettive, Ma anche disuguaglianze economiche e sociali. Migliorando così l’accesso all’istruzione in tutto il mondo.

La maggior parte dell’eredità di Gates sarà impiegata per le sfide urgenti

Bill Gates vuole portare un cambiamento forte nelle sfide più urgenti. Come la salute pubblica e la lotta contro la povertà. La sua fondazione, creata nel 2000 insieme a Melinda French Gates, ha già avuto un impatto enorme. Gli investimenti che ha fatto hanno aiutato a ridurre le disuguaglianze. Come ad esempio la distribuzione di vaccini contro malattie come la malaria e la poliomielite. Finora, la Gates Foundation ha destinato oltre 100 miliardi di dollari a progetti mondiali. E con l’annuncio di questi nuovi piani, si prevede che la cifra raddoppi entro il 2045.

In un post sul blog della fondazione ha scritto che l’ispirazione l’ha presa dalla figura di Andrew Carnegie. Il filantropo scozzese ha scelto di donare i suoi soldi durante la vita. Gates ha dichiarato di voler essere ricordato non come un uomo morto ricco. Ma come uno che ha avuto un impatto positivo sulla società.

Anche la sua cofondatrice Melinda French ha lasciato la fondazione l’anno scorso per concentrarsi su Pivotal Ventures. Un’iniziativa che promuove l’empowerment femminile. Gates sembra ottimista riguardo all’impatto che la sua fondazione avrà nei prossimi anni.