TerraMaster T12-500 Pro e BBS: il server di backup potente e flessibile, recensione

Le soluzioni legate all’ambito della tecnologia sono davvero tante e spesso servono anche per tenere al sicuro aziende o piccole realtà. Proprio a tal proposito, in concomitanza con i nostri interessi aziendali, abbiamo testato con piacere il server di backup integrato probabilmente migliore del momento, ovvero il TerraMaster T12-500 Pro. Questa soluzione risulta ottima per diverse realtà, a partire dalle piccole fino ad arrivare alle medie imprese. Non potevamo inoltre esimerci dal testare anche la ben organizzata suite software BBS (Business Backup Suite). In questo caso l’utente si ritrova davanti un sistema di gestione dei backup sviluppato da TerraMaster per garantire una protezione completa di tutti i dati immagazzinati, in questo caso nel TerraMaster T12-500 Pro.

Siamo dunque di fronte ad una soluzione che combina al meglio il suo hardware performante e strumenti software molto all’avanguardia. È proprio così che le aziende possono colmare ogni lacuna e ogni esigenza, proteggendo i dati locali con backup sicuri che possono essere sincronizzati sul cloud in tutta tranquillità. Inoltre gli attacchi ransomware non sono un problema, così come non è un problema un eventuale situazione in cui si rende necessario un disaster recovery.

Design e hardware: un server robusto e versatile

Il T12-500 Pro presenta innanzitutto un design solido e funzionale. Tutto è distribuito in dimensioni compatte e congeniali alle esigenze delle aziende: si parla infatti di misure pari a 334 x 163 x 295 mm. Ottimo anche il peso di circa 8 kg che nel complesso non fa altro che concedere ulteriore compattezza al dispositivo. Tutto ciò è fondamentale anche perché parliamo di un prodotto che offre ben 12 slot per dischi rigidi SATA, con una capacità massima di 264 TB (utilizzando HDD da 22 TB).

Passando poi all’hardware, l’intero sistema è mosso alla grande grazie all’ausilio di un chip Intel Core i7-1255U a 10 core e 12 thread, con una frequenza massima di 4,7 GHz. È proprio questa CPU ad offrire prestazioni di alto profilo, anche quando il lavoro da gestire è pesante. Fa la sua parte anche la ottima GPU integrata Intel Iris Xe che si occupa prettamente di migliorare l’elaborazione dei dati multimediali.

Certamente uno dei fiori all’occhiello del T12-500 Pro è la sua RAM memoria DDR5 da 16 GB preinstallata. Questa è in grado di gestire al meglio volumi di dati molto consistenti e senza alcun rallentamento come abbiamo avuto modo di testare in maniera diretta. Questa è anche espandibile fino a 64 GB e si spinge ad una velocità di 4800 MHz.

Da non sottovalutare anche la presenza ulteriore di due slot M.2 NVMe PCIe 4.0, ottimi per aumentare le prestazioni del server. Questi essere impiegati per configurare una cache ad alta velocità, aspetto che nel nostro caso è tornato molto utile: durante i nostri test infatti abbiamo ridotto nettamente i tempi sia in fase di lettura che di scrittura.

Connettività e velocità di trasferimento dati

Uno degli aspetti più rilevanti per un server di backup è la velocità di trasferimento dati. Il T12-500 Pro offre due porte 10GbE, che permettono di raggiungere una larghezza di banda complessiva di 20 Gbps.

Abbiamo testato il sistema con un’infrastruttura di rete compatibile e i risultati sono stati ottimi:

Velocità di scrittura sequenziale fino a 2090 MB/s ;

; Lettura/scrittura casuale 4K fino a 450 MB/s.

Questi valori confermano che il T12-500 Pro è più di un semplice NAS: è un server di archiviazione professionaleadatto per studi di produzione video, ambienti virtualizzati e aziende con necessità di trasferire grandi quantità di dati rapidamente.

Per chi lavora con video ad alta risoluzione, è presente anche un’uscita HDMI 2.0, utile per monitorare lo stato del sistema o per utilizzare software multimediali direttamente sul server.

Gestione del backup con BBS: una soluzione completa e flessibile

Uno dei punti di forza del T12-500 Pro è la perfetta integrazione con BBS (Business Backup Suite), il software sviluppato da TerraMaster per la gestione avanzata dei backup aziendali.

Abbiamo testato a fondo i vari componenti della suite, tra cui:

Duple Backup : consente di eseguire backup remoti su un altro server, proteggendo i dati in caso di disastri o guasti hardware;

: consente di eseguire su un altro server, proteggendo i dati in caso di disastri o guasti hardware; Centralized Backup : permette di gestire in modo centralizzato i backup di PC, server aziendali e macchine virtuali ;

: permette di gestire in modo centralizzato i ; TerraSync : sincronizza i dati tra diversi server e dispositivi, assicurando aggiornamenti in tempo reale ;

: sincronizza i dati tra diversi server e dispositivi, assicurando ; CloudSync : offre un’integrazione con Google Drive, Dropbox, Amazon S3 e altri servizi cloud ;

: offre un’integrazione con ; Snapshot: crea istantanee dei file e del sistema, utili per il ripristino rapido in caso di attacco ransomware.

Abbiamo configurato il backup centralizzato per raccogliere automaticamente i dati di diversi PC aziendali. Il sistema si è dimostrato intuitivo e veloce, con un’interfaccia chiara che permette di impostare backup incrementali o differenziali per ottimizzare lo spazio.

Anche la sincronizzazione cloud con CloudSync è risultata fluida e stabile. Abbiamo trasferito file di grandi dimensioni su Google Drive senza problemi, sfruttando al meglio la connessione 10GbE.

La funzione Snapshot, infine, si è dimostrata un valido alleato contro i ransomware. Tra i nostri test c’è stato anche quello che ha riguardato il recupero di file eliminati accidentalmente: siamo rimasti sorpresi in quanto il tutto è avvenuto in pochi secondi. Non abbiamo avuto neanche bisogno di ripristinare il backup per intero.

Sicurezza e protezione avanzata dei dati

È inutile girarci intorno: un’azienda che si rispetti ha come priorità la sicurezza dei dati di cui dispone e in questo caso di misure ottime per proteggerli ce ne sono diverse. TerraMaster T12-500 Pro dispone di tutte queste soluzioni, proteggendo ogni realtà sia dalle varie minacce informatiche provenienti dall’esterno sia da accessi non autorizzati.

Tra le funzioni di sicurezza più interessanti che abbiamo testato ci sono le seguenti:

Cifratura AES 256-bit per proteggere i dati archiviati;

per proteggere i dati archiviati; Autenticazione OTP e firewall avanzato ;

; Snapshot e backup off-site per difendersi dai ransomware ;

; Blocco automatico degli account sospetti.

È risultato estremamente interessante il nostro test con il quale abbiamo simulato un attacco ransomware; ci siamo serviti di alcuni file di test e utili utilizzando la funzione di backup incrementali oltre alle snapshot, abbiamo avuto modo di evitare ogni perdita di dati ripristinando il sistema in una manciata di minuti.

Scenari di utilizzo: a chi è adatto il T12-500 Pro?

Dopo giorni di test, possiamo dire che il T12-500 Pro con BBS è una soluzione perfetta per diversi settori:

Aziende con più sedi: grazie a Centralized Backup e TerraSync, il server gestisce i dati in modo efficiente tra più uffici; Studi di produzione video: la velocità di trasferimento fino a 2090 MB/s lo rende ideale per l’editing di video 4K e la post-produzione; Settore finanziario e legale: con il supporto di CloudSync e Duple Backup, i dati sono protetti da eventuali guasti hardware o cyber attacchi; Ricerca e sviluppo: il supporto a Snapshot e RAID avanzati garantisce la protezione di dati sensibili e risultati di ricerca; Protezione ransomware: con snapshot automatici e backup remoti, il rischio di perdita di dati è ridotto al minimo.

Conclusioni e prezzo di vendita

Dopo aver testato a fondo il TerraMaster T12-500 Pro, possiamo confermare che si tratta di una soluzione affidabile, potente e flessibile per la gestione dei dati aziendali. Non abbiamo trovato particolari problemi e soprattutto abbiamo notato una netta superiorità rispetto ad altri sistemi utilizzati in precedenza.potendo riassumere alcuni punti di forza abbiamo pensato a questo elenco:

Prestazioni elevate grazie al processore Intel Core i7 e alla connessione 10GbE ;

grazie al processore e alla ; Flessibilità di archiviazione con 12 slot per HDD e supporto a SSD NVMe per cache;

con 12 slot per HDD e supporto a SSD NVMe per cache; Gestione avanzata del backup con BBS e opzioni di sincronizzazione locale e cloud;

con BBS e opzioni di sincronizzazione locale e cloud; Protezione dei dati con cifratura AES 256-bit, firewall avanzato e snapshot automatiche ;

con ; Interfaccia intuitiva che semplifica la configurazione e la gestione.

Coloro che hanno in mente una soluzione di questo genere, non possono prescindere dall’acquisto di un T12-500 Pro. TerraMaster infatti Garantisce un server di backup scalabile e allo stesso tempo provvisto di grande sicurezza. Tenere al sicuro i dati non è mai stato così semplice: bisogna solo affidarsi a questo prodotto. Il prezzo al pubblico sul sito ufficiale è di 1899,99 €.