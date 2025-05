Il One UI 8 avrà fino a 12 GB di RAM Plus

Con l’arrivo di One UI 8, Samsung non si ferma. Sta preparando infatti importanti novità per la sua interfaccia personalizzata. La distribuzione di One UI 7 è ormai una realtà consolidata. Ma l’azienda coreana sta già lavorando duramente per la prossima versione del sistema operativo. Secondo le ultime indiscrezioni, Google anticiperà il rilascio di Android 16 già a giugno. Il che permetterà a Samsung di lanciare direttamente la One UI 8 senza passare per versioni intermedie. I nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, attesi per l’estate, dovrebbero dunque arrivare con questa versione avanzata. Ci saranno quindi diverse novità molto interessanti.

RAM Plus: un potenziamento decisivo per prestazioni superiori

Tra le nuove funzionalità che arriveranno, una delle più importanti riguarda un aggiornamento per la tecnologia RAM Plus. È stata introdotta nel 2021 e consente di espandere la memoria del dispositivo tramite l’utilizzo di una virtuale. Una risorsa che serve a migliorare le performance. Ad oggi questa poteva arrivare a un massimo di 8 GB. Ma con One UI 8 sembra che Samsung abbia deciso di spingere questo limite a 12 GB.

Le nuove informazioni sono state diffuse dal portale SamMobile. Grazie al firmware è stato scoperto che questa nuova miglioria ha ricevuto un potenziamento che permette di aggiungere fino a 12 GB di memoria virtuale. La modifica indica che i dispositivi con 12 GB di RAM fisica potrebbero beneficiare di una maggiore capacità di espansione. I modelli con 16 GB di Random Access Memory invece potrebbero arrivare a sfruttare anche 16GB di memoria virtuale.

Non è chiaro se sarà possibile ottenere 12 GB di memoria virtuale su dispositivi con solo 8GB di RAM. Al momento, Samsung non ha confermato ufficialmente queste speculazioni. È evidente però che la compagnia sta lavorando per migliorare ulteriormente la gestione della memoria nei suoi dispositivi.

Le anticipazioni sull’aggiornamento evidenziano come One UI 8 sarà un vero passo significativo verso una migliore fluidità e prestazioni per gli utenti di Samsung.