Ehiweb Mobile, ecco la super promo con 150 giga

Anche l’operatore telefonico virtuale Ehiweb Mobile propone diverse offerte di rete mobile comprendenti numerosi già per navigare. Una di queste è l’offerta mobile nota con il nome di EHI! 150 Giga. Quest’ultima sarebbe dovuta non essere più disponibile da qualche giorno. Ora, però, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di continuare a proporre l’offerta fino a data da destinarsi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Ehiweb Mobile proroga la sua super offerta mobile con 150 giga per navigare

In questi ultimi giorni è stata prorogata la disponibilità di una delle super offerte dell’operatore virtuale Ehiweb Mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella nota con il nome di EHI! 150 Giga. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare giusto qualche giorno fa, ma a quanto pare ora sarà a disposizione degli utenti fino a data da destinarsi.

Si tratta di un’offerta mobile a basso costo e che arriva ad includere ogni mese un bundle di giga per navigare piuttosto ricco. Nello specifico, EHI! 150 Giga include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle dell’offerta include poi fino a 10 sms verso tutti i numeri e minuti senza limiti per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Come già accennato,il costo per il rinnovo rimane comunque contenuto, dato che si parla di 9,99 euro al mese.

A questo bisogna però aggiungere 9,90 euro per l’attivazione e la spedizione della schede sim. Questa offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore virtuale Ehiweb Mobile. Sono dunque compresi sia i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali sia i nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero telefonico. Secondo quanto riportato ufficialmente, l’offerta mobile in questione è inoltre disponibile all’attivazione anche da chi è già cliente dell’operatore virtuale. Anche in questo caso, il costo per il rinnovo mensile sarà pari a 9,99 euro.