Galaxy S25 Edge: ecco il nuovo teaser “Beyond Slim”, lo smartphone più sottile di sempre

Samsung fa parlare di sé grazie al suo prossimo smartphone di punta. Come ha catturato l’ attenzione? Con un teaser tanto breve quanto simbolico, intitolato “Beyond Slim”, che lascia intravedere il profilo del futuro Galaxy S25 Edge. Non si tratta di un semplice spot pubblicitario, ma di un vero e proprio manifesto estetico della nuova direzione intrapresa dall’azienda. La sua estrema sottigliezza diventa infatti sinonimo di linguaggio, concetto, ambizione. Il filmato, dalla durata complessiva di appena venti secondi, gioca con immagini poetiche. Si vede una nuvola che si riduce a un filo, un grattacielo che si comprime in un modellino, una valigia che diventa sempre più piccola. È in questo contesto surreale che compare, solo per un attimo, il contorno quasi invisibile del nuovo GalaxyS25Edge.

Una vera rivoluzione: ecco cosa nasconde il profilo del Galaxy S25 Edge

Non è la potenza a catturare, ma la forma. E quella forma è più snella che mai. Il teaser fa pensare a uno spessore inferiore ai sei millimetri, un valore che, se confermato, segnerebbe un nuovo traguardo per Samsung. L’evento ufficiale di lancio è fissato per il 13 maggio, ma già da ora le aspettative sono alle stelle. Insomma il Galaxy S25 Edge rappresenta il tentativo più audace fatto finora per cercare di coniugare estetica ed efficienza, design e tecnologia, senza compromessi evidenti. Un passo deciso verso quella filosofia “less is more” che sta ispirando sempre più innovazioni nel settore della tecnologia di consumo.

Oltre all’aspetto visivo, iniziano a circolare anche alcune anticipazioni sulle caratteristiche tecniche. Il dispositivo dovrebbe montare un display-AMOLED da 6,7” con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il chip è uno Snapdragon 8 Elite, personalizzato per la serie Galaxy. Mentre la memoria RAM dovrebbe toccare i 12GB. Le opzioni di archiviazione includeranno 256 o 512GB, senza slot per microSD. Il comparto fotografico si preannuncia ambizioso, con una fotocamera principale da 200MP, una secondaria ultrawide da 12MP e una frontale sempre da 12 MP.

La batteria, da 3.900mAh, solleva qualche dubbio in termini di autonomia. Essa però sarà affiancata da tecnologie di ottimizzazione energetica avanzate. Lo smartphone sarà protetto da vetro Gorilla Glass Ceramic 2 sul fronte, GorillaGlass Victus2 sul retro e incorniciato da un telaio in titanio. Non mancherà la certificazione IP68 per la resistenza a polvere e liquidi. Il Galaxy S25Edge quindi non si limita a rincorrere il futuro, ma sembra volerlo anticipare. Con “Beyond Slim”, Samsung sfida apertamente il concetto tradizionale di smartphone, trasformandolo in un oggetto di design, di desiderio e di rottura con il passato.