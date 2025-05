Samsung Galaxy Watch stravolto dalla nuova One UI 8, ecco le novità in arrivo

Samsung si prepara a portare una serie di miglioramenti sui suoi Galaxy Watch grazie all’arrivo della One UI 8 Watch. Secondo un’analisi del codice dell’interfaccia effettuata da Android Authority, sono emerse nuove funzionalità che puntano a migliorare l’esperienza degli utenti. Tra queste, troviamo il monitoraggio dell’Indice Antiossidante, la gestione avanzata della ricarica della batteria e nuove opzioni per la personalizzazione dei quadranti.

Indice Antiossidante: un aiuto per la salute

Se non avete mai sentito parlare di Indice Antiossidante, sappiate che sarà una delle novità più importanti che arriveranno e che sarà integrata direttamente all’interno degli orologi con One UI 8. Con uno strumento di questo spessore, gli utenti che indosseranno un Samsung Galaxy Watch potranno controllare il livello di beta-carotene nel corpo dell’utente, offrendo consigli nutrizionali personalizzati.

Facendo pressione con il pollice sul retro del Galaxy Watch, si potrà cominciare a misurare, molto probabilmente però potranno farlo gli utenti che avranno almeno un Galaxy Watch 8.

Essendo ancora una funzione in fase sperimentale, l’Indice Antiossidante sarà inizialmente disponibile come parte dei Samsung Health Labs, con un rilascio previsto per la seconda metà dell’anno.

Protezione della batteria: ricarica limitata per prolungarne la vita

Samsung sta lavorando anche per migliorare la gestione della batteria. Con la One UI 8 Watch, potrebbe arrivare una nuova opzione che permette di limitare la ricarica a una percentuale specifica, riducendo l’usura e prolungando la vita utile del dispositivo.

Le stringhe di codice analizzate suggeriscono che questo limite potrebbe essere fissato all’80%, ma non è escluso che sarà l’utente a poter scegliere la percentuale desiderata. Una soluzione simile è già in fase di sviluppo anche per i Pixel Watch di Google, dimostrando come il tema della protezione della batteria sia sempre più centrale.

Nuove opzioni per i quadranti

Un’altra novità riguarda la possibilità di alternare automaticamente tra più watch face preferite. Chi ha salvato più quadranti potrà scegliere di visualizzarli in modo casuale, rendendo l’esperienza d’uso più dinamica.

Inoltre, Samsung potrebbe suggerire nuovi quadranti da scaricare in base ai gusti dell’utente, offrendo un’esperienza sempre più personalizzata.