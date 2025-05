Meizu Note 16 e 16 Pro: arriva l’annuncio ufficiale

Meizu ha ufficialmente svelato in Cina i suoi nuovi smartphone di fascia media. Si tratta dei modelli Note 16 e Note 16 Pro. Due dispositivi che puntano su un interessante equilibrio tra specifiche tecniche e prezzo, arricchiti dalla nuova interfaccia Flyme AIOS 2, costruita su Android 15. Tali modelli rappresentano un ulteriore passo avanti per l’azienda nel proporre prodotti tecnologicamente avanzati, ma accessibili. Tra i due, il protagonista assoluto è senza dubbio il Meizu Note 16 Pro. Un dispositivo che si avvicina per caratteristiche alla fascia medio-alta del mercato.

Meizu: emerse le caratteristiche del nuovo dispositivo

Il Note 16 Pro presenta un display AMOLED da 6,78 pollici. Con frequenza di aggiornamento che arriva fino a 144 Hz. Lo schermo raggiunge una luminosità di picco di 1.600 nit e vanta certificazioni IP66 e IP68. Caratteristiche che lo rendono altamente resistente alla polvere e all’acqua. Il Note 16 Pro è equipaggiato con il processore Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm. Supportato da configurazioni che includono fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Sul retro c’è un comparto fotografico solido. Con un sensore principale da 50 MP. Affiancato da una lente ultra grandangolare da 8 MP. Anche la fotocamera frontale è da 8 MP. A completare il tutto, una batteria da 6.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W.

Per il Meizu Note 16 standard, invece, c’è un display LCD sempre da 6,78 pollici. Con risoluzione Full HD. Ed anche refresh rate di 120 Hz. Anche se inferiore al modello Pro, offre comunque una buona luminosità per questa fascia di prodotti, toccando i 1.050 nit. Le prestazioni sono affidate al processore Unisoc T8200, meno performante, ma sufficiente per un utilizzo quotidiano. La fotocamera posteriore è da 50 MP. Affiancata da un sensore da 2 MP. Notevole la batteria, da 6.600 mAh, con ricarica a 40 W. Il design include un lettore di impronte fisico sul tasto laterale e il classico jack audio da 3,5 mm. Il dispositivo è certificato IP65.

Entrambi i modelli saranno disponibili in Cina a partire dal 16 maggio. Il Note 16 parte da circa 100 euro nella versione base (8+128 GB). Mentre il Note 16 Pro arriva fino a circa 260 euro nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Al momento non è noto se e quando i dispositivi Meizu arriveranno nei mercati internazionali.