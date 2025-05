Very Plus, nuova promo aggiuntiva con 5G e 10 GB

Oltre alle sue offerte mobile estremamente vantaggiose, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco reso disponibile all’attivazione sul proprio sito web una nuova promo aggiuntiva di rilievo. Ci stiamo riferendo alla promo aggiuntiva nota con il nome di Very Plus. Con quest’ultima gli utenti potranno usufruire di svariate cose, tra cui l’abilitazione alla navigazione in 5G e 10 GB di traffico dati extra. Vediamo qui di seguito cosa include.

Very Plus, arriva la nuova promo aggiuntiva con 5G e 10 GB extra

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco reso disponibile una nuova promozione aggiuntiva davvero sorprendente. Si tratta della promo denominata Very Plus. Grazie a quest’ultima, in particolare, gli utenti potranno ottenere l’abilitazione per la navigazione con le nuove reti di quinta generazione.

Fino ad ora si poteva navigare gratuitamente in 5G con tutte le offerte dall’importo superiore ai 5,99 euro al mese. Ora però, come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, questo sarà possibile solo con le offerte con un prezzo da 9,99 euro al mese. Con la nuova promo, comunque, si potrà dunque navigare con connettività 5G ma non solo.

Gli utenti potranno infatti ricevere anche un bundle extra di traffico dati pari a 10 GB da aggiungere ai giga già previsti dalla propria offerta mobile. Gli utenti potranno inoltre ottenere svariati vantaggi, tra cui sconti in ristoranti, cinema, dispositivi ricondizionati e potranno anche partecipare ad un concorso instant win. Per avere la promo in questione, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 0,99 euro anziché 1,99 euro al mese. Il primo mese della promozione sarà offerto gratuitamente dall’operatore.

Insomma, si tratta di una nuova promo piuttosto interessante. Ricordiamo che l’operatore sta poi offrendo nuove offerte mobile, dato che ha aggiornato da poco il suo catalogo disponibile sul sito ufficiale. Molte di queste sono dedicate alla portabilità, quindi sono attivabili da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.