Bill Gates e Microsoft più orientati all’AI

Bill Gates sta cercando di investire sull’intelligenza artificiale.

Oggi tutti noi conosciamo l’azienda Microsoft, la famosa casa produttrice di sistemi operativi e software, ebbene il 4 aprile sarà il suo 50° compleanno. Sarà quindi uno speciale venerdì per la multinazionale, ricordiamo co-fondata da un uomo che conosciamo molto bene Bill Gates. Infatti appena pochi mesi fa lui ha rilasciato un intervista a CNBC, dove emergeva chiaramente un pensiero di tipo provocatorio.

Vediamo cosa sta succedendo a Microsoft, e come Bill Gates la vuole orientare verso l’AI.

Bill Gates, ricordiamo che ha lasciato Microsoft un pò di anni fa per dedicarsi esclusivamente alla filantropia, tanto che se tornare indietro nel tempo fosse possibile, soprattutto nell’era dell’incombere dell’AI, lui avrebbe indirizzato Microsoft a sviluppare e orientare tutta la sua ricerca sull’AI. Microsoft, sappiamo che ha avuto un successo strabiliante, quindi secondo Gates, voleva ricominciare a creare l’azienda che conosciamo noi da capo, focalizzata esclusivamente sull’intelligenza artificiale. voleva competere con i rivali principali come OpenAI e Google. Nell’intervista ha affermato: “Oggi, qualcuno potrebbe raccogliere miliardi di dollari per una nuova azienda di intelligenza artificiale con qualche idea abbozzata.” Un’idea di genere, solo per farla partire, richiederebbe uno sforzo e una notevole quantità di denaro, inoltre dovrà avere una reale possibilità di riuscire a competere con OpenAI colmando il loro vantaggio, essendo già leadership nello sviluppo di ChatGPT di due anni.

L’AI ha un grande potenziale, per molti investitori, comunque Gates riconosce che sarebbe un impresa molto ardua replicare lo stesso successo di Microsoft. Comunque ritiene che l’AI è un’opportunità trasformativa per le nuove startup che desiderano emergere in questo settore. Da Bill Gates, come lui stesso attribuisce, Microsoft ha avuto successo grazie alla sua convinzione dello sviluppo dei software, ma non pensa che può replicare lo stesso percorso anche con l’AI. Gli sforzi di Microsoft si stanno sempre più orientando sull’AI dopo anche agli investimenti multimiliardari in OpenAI. Comunque molti dipendenti Microsoft sono preoccupati per questa partnership, dicendo che il colosso tecnologico si è trasformato in un “dipartimento IT di lusso per la startup del momento”.