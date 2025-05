Asus: ecco una RTX 5090 da 10mila euro

Il mercato delle schede grafiche, come ben sapete sta venendo un periodo decisamente particolare, fatto di incertezza e di un aumento di prezzo costante che sta rendendo le schede grafiche sia un bene davvero difficile da reperire, ma allo stesso tempo per pochi eletti in grado di permettersi determinati chip, le schede in questione possono avere i prezzi che oscillano da alcune centinaia di euro ad oltre un paio di migliaia, d’ora in avanti però vedrete il prezzo delle edizioni standard come un vero e proprio prezzo di favore dal momento che Asus per il mercato arabo ha rilasciato una nuova versione della scheda RTX 5090 che farà sembrare le altre dei giocattoli.

Placcata in oro

La scheda in questione dal nome ROG Astral DHAHAB, risulta essere una vera e propria scheda grafica placcata completamente in oro, non a caso il significato letterale del nome indica per l’appunto la dicitura “ D’oro”, si tratta di una scheda destinata e prodotta unicamente per il mercato arabo il cui prezzo ovviamente non è per tutti, infatti a seconda del posto in cui la si acquista all’interno di questo mercato il prezzo da pagare oscilla tra i 6000 e i 10.000 €, si tratta dunque di un pezzo veramente accessibile a pochissime persone che eleva la scheda in questione nell’Olimpo dei pezzi da collezione.

Per il resto la scheda offre le medesime caratteristiche tecniche che offrono tutte le altre, l’unica differenza sta nel film d’oro con purezza 999 su 1000 che ricopre ogni angolo della scheda con alcune finiture blu, ovviamente a ciò bisogna aggiungere anche il valore da collezionismo che la scheda assume, dal momento che il peso netto dell’oro che ammonta a circa 6,5 g porta ad un valore netto di circa 661 €.

Per i più curiosi, dunque ecco un altro elemento che si va ad aggiungere a quella lista di prodotti decisamente di nicchia e inaspettati che ogni tanto il mondo della tecnologia sa regalarci.