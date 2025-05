Ferrari trionfa nella 6 Ore di Spa-Francorchamps

Il campionato FIA WEC 2025 si sta rivelando estremamente positivo per Ferrari. Il team di Maranello, in collaborazione con AF Corse, ha ottenuto una doppietta alla 6 Ore di Spa-Francorchamps nella categoria Hypercar.

La terza prova del Mondiale si conclude con la terza vittoria consecutiva per il Cavallino Rampante. A tagliare per prima il traguardo è stata la 499P numero 51 condotta da Alessandro Pier Guidi. Subito dietro si è posizionata la vettura gemella numero 50 di Nicklas Nielsen.

Il bottino di tappa sarebbe stato più ricco se la Ferrari numero 83 del team privato AF Corse non avesse avuto dei problemi tecnici. Nonostante la lunga sosta ai box, la 499P gialla ha concluso al 15esimo posto nella classifica dedicata alla Hypercar.

La doppietta consente a Ferrari-AF Corse di mantenere salda la prima posizione sia nella classifica iridata Costruttori sia nella graduatoria Piloti confermando l’ottimo stato di forma dei piloti e della vettura. Nonostante un Balance of Performance (BoP) non favorevole considerando i due successi precedenti, la 499P ha conquistato la pole position e la vittoria.

Il talento dei due equipaggi, composti da Pier Guidi-Calado-Giovinazzi e a Fuoco-Molina-Nielsen, ha permesso di condurre la gara da protagonisti sin dai primi giri. Gli avversari sono sempre stati in agguato ma la miglior gestione gomma espressa dalla Ferrari ha permesso di emergere sulla lunga distanza e segnare una nuova doppietta. Nonostante il problema tecnico riscontrato dalla vettura privata di AF Corse, il team conquista punti importantissimi per la classifica speciale dedicata ai team indipendenti.

La 499P si conferma essere in una striscia vincente e l’obiettivo del team di Maranello è quello di proseguire con questo ritmo. Per trovare una Ferrari davanti a tutti per tre volte consecutive nel WEC bisogna ritornare al 1972 con la 312 PB.

Il prossimo appuntamento sarà cruciale in quanto si correrà la mitica 24 Ore di Le Mans. Oltre a vantare tre vittorie consecutive nel 2025, la Ferrari 499P proviene da due successi consecutivi nella gara endurance per eccellenza ottenuti nell’anno di esordio nella categoria Hypercar (2023) e nel 2024. L’entusiasmo per la competizione del 14 e 15 giugno è già ai massimi livelli.