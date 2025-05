EZVIZ lancia HP7 Bifamiliare, il videocitofono smart per ingressi condivisi e accessi indipendenti

Lo sviluppo della casa intelligente passa anche dalla porta d’ingresso. Con HP7 Bifamiliare, EZVIZ presenta una novità tecnologica pensata per le abitazioni con ingresso condiviso, come villette o bifamiliari. L’obiettivo è chiaro! Offrire a due famiglie la possibilità di controllare in modo separato e sicuro il proprio accesso, attraverso un solo dispositivo, elegante e funzionale. Non si tratta solo di un videocitofono, HP7 è un sistema completo di gestione intelligente degli ingressi. È dotato di due pulsanti distinti e di due monitor touch da 7”, adatti a garantire un utilizzo totalmente autonomo da parte di ogni nucleo familiare.

Grazie ad EZVIZ potrai contare su un dispositivo semplice da installare, completo da utilizzare

Il cuore tecnologico del videocitofono di EZVIZ è una videocamera ad alta definizione 2K. Quest’ ultima grazie all’intelligenza artificiale è in grado di rilevare figure umane e di garantire una videosorveglianza attiva, anche di notte, con la visione a infrarossi. La sicurezza, però, non è il suo unico punto di forza. L’accesso, ad esempio, avviene in modo fluido e intuitivo, grazie alla presenza dei tag RFID inclusi, che permettono di aprire la porta con un semplice gesto, senza digitare codici o usare chiavi fisiche.

HP7 si adatta perfettamente sia a impianti moderni sia a quelli più datati. Il sistema è compatibile con collegamenti a due o quattro fili, il che rende semplice la sostituzione di vecchi citofoni. Anche l’aspetto estetico è particolarmente curato. La finitura nera lucida dona un tocco contemporaneo, in grado di valorizzare qualsiasi contesto abitativo. Oltre all’hardware, EZVIZ ha sviluppato una piattaforma software efficace. Con l’app dedicata infatti, l’utente potrà gestire ogni funzione del videocitofono, come creare QR code temporanei per visitatori o regolare la sensibilità dei sensori.

La connessione Wi-Fi 6 dual-band assicura poi stabilità e rapidità nella trasmissione di immagini e suoni. I video possono essere salvati su microSD fino a 512GB oppure su EZVIZ CloudPlay, garantendo la massima sicurezza dei dati. Il prezzo consigliato è di 449€, ma il kit è in offerta a 399€ presso Leroy Merlin. EZVIZ, fondata nel 2013 e attiva in oltre 130 Paesi, conferma così, con questo prodotto, la sua missione di rendere la vita domestica più smart, comoda ma soprattutto sicura.