Vodafone Internet Unlimited: velocità, convenienza e trasparenza

Se stai pensando di portare la fibra ottica a casa, Vodafone propone un’offerta che punta tutto sulla semplicità: si chiama Internet Unlimited Smart, costa 27,95 euro al mese e non prevede costi di attivazione iniziali. Di solito ci sarebbero 39,90 euro da pagare all’inizio, ma in questo caso sono completamente azzerati. L’unica voce da considerare è un’attivazione “diluita”, già inclusa nel prezzo mensile: 5 euro al mese per 24 mesi. Ma niente paura, non c’è alcun aumento dopo i due anni, si continua a pagare sempre la stessa cifra. Se si decide di cambiare operatore prima della fine dei 24 mesi, l’unico obbligo è saldare le rate rimanenti. Tutto qui.

Vodafone lancia Internet Unlimited Smart

Dal punto di vista tecnico, la connessione va veloce — molto veloce. Si arriva fino a 2.5 Gigabit al secondo, ovviamente in base alla tecnologia disponibile nella tua zona. La Vodafone Station, cioè il modem incluso, è pensata per offrire una copertura Wi-Fi stabile in tutta la casa. E se per qualche motivo la rete fissa dovesse avere un blackout? C’è un sistema chiamato “Sempre Connessi” che entra in gioco automaticamente: grazie a una SIM Vodafone e a un’app dedicata, si continua a navigare usando la rete mobile, senza accorgersene.

In più, con il modem arriva anche una SIM solo dati. Prima che la linea venga attivata, ti garantisce 15 Giga al giorno, così puoi navigare subito senza dover aspettare. Una volta attiva la fibra, la stessa SIM si trasforma in una specie di piano extra: 50 Giga al mese da usare su tablet, chiavette o altri dispositivi. Tutto compreso nel prezzo.

Le chiamate sono incluse, ma solo per numeri italiani — fissi e mobili. Le internazionali e le numerazioni speciali, invece, restano escluse. Se si disattiva tutto prima dei 24 mesi, c’è un costo una tantum: 15 euro se si passa a un altro operatore, 23 euro se si chiude completamente la linea.

Insomma, niente fronzoli e condizioni scritte in piccolo: un’offerta piuttosto trasparente, pensata per chi vuole una connessione veloce e affidabile, senza sorprese.