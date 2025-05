Amazon SHOCK con lo sconto di 220 euro su Xiaomi 15

La promozione attivata in questi giorni su Xiaomi 15 è una delle migliori in assoluto, uno sconto che nessuno si aspettava di vedere e che apre le porte verso un risparmio ben superiore alle aspettative, per tutti coloro che vorranno avere il massimo in termini di prestazioni generali, senza comunque essere costretti ad un investimento troppo elevato, proprio grazie allo sconto che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di ognuno di noi.

Uno degli aspetti di maggiore successo del dispositivo in questione è rappresentato dalla presenza di un display con diagonale non troppo elevata, infatti parliamo di un pannello da 6,36 pollici di diagonale, con risoluzione di 1200 x 2670 pixel, che sfrutta tecnologia LTPO OLED con refresh rate che sale fino a 120Hz, appoggiandosi anche a 16 milioni di colori ed una densità di 460 ppi. Il tutto mosso da uno dei migliori processori in circolazione, stiamo ovviamente parlando di Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,32GHz, con alle spalle GPU Adreno 830, ed una configurazione che prevede 16GB di RAM, affiancati da una memoria interna complessivamente variabile.

Solo con il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon potete avere ogni giorno i codici sconto gratis, andate subito su questo link per il massimo risparmio possibile.

Amazon, che offerta sull’acquisto di Xiaomi 15

Volete uno smartphone di fascia alta con un risparmio davvero incredibile? allora dovete pensare di mettere le mani su Xiaomi 15, un dispositivo da poco lanciato sul mercato che oggi non costerà più 1099 euro, infatti sono previste riduzioni importanti che si sommano tra loro: 119,80 euro + 100 euro, entrambe applicate in modo completamente automatico al checkout. L’offerta con lo sconto di 219,80 euro è davvero una delle migliori, facilitando di molto l’accesso, considerando che comunque parliamo di un device con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzato. Acquistatelo subito qui.