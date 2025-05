Amazon fa crollare l’Apple iPhone 16 Pro di 300 euro

Risparmio decisamente superiore al normale per gli utenti che vogliono acquistare Apple iPhone 16 Pro, infatti in questi giorni è disponibile una importante promozione che abbassa del 21% il livello di spesa, arrivando ad una spesa finale da sostenere tutt’altro che elevata, addirittura al di sotto di 1000 euro. La versione che oggi è possibile acquistare prevede 128GB di memoria interna (non espandibile, è bene ricordarlo), per uno smartphone con connettività 5G ed una serie di specifiche tecniche di alto livello.

Il fiore all’occhiello resta sicuramente l’eccellente display da 6,3 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con refresh rate a 120Hz, protezione Ceramic Shield contro urti e graffi, passando poi per la risoluzione 1206 x 2622 pixel ed una densità di 460 ppi. Il comparto fotografico è composto da 3 sensori nella parte posteriore: principale da 48 megapixel, appoggiandosi poi su un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche un teleobiettivo da 48 megapixel. I video, in questo modo, vengono girati al massimo in 4K a 60fps, con supporto allo slow motion fino a 240fps.

Amazon abbassa di molto il prezzo di Apple iPhone 16 Pro

Se volete risparmiare sull’acquisto di Apple iPhone 16 Pro, siete nel posto giusto, infatti la promozione disponibile in questi giorni abbassa di 300 euro circa il valore iniziale di listino, permettendo al consumatore di spendere solamente 982 euro per l’ordine finale, approfittando di uno sconto effettivo del 21%. Potete ordinarlo premendo qui.

Lo smartphone integra una batteria non troppo capiente, parliamo infatti di 3582 mAh, con supporto ad una ricarica rapida, ma non rapidissima, che va ad alimentare il processore Apple A18 Pro, di nuova generazione, esa-core con frequenza di clock a 3,78GHz, con Apple GPU (6-core) ed anche una configurazione che prevede 8GB di RAM con i 128GB di memoria interna di cui vi abbiamo parlato in precedenza.