Smartphone, alcuni brand stanno valutando se eliminare Google

Con le varie situazioni venutesi a creare intorno a Google soprattutto da parte di Trump, molti brand soprattutto orientali, vorrebbero eliminare questa applicazione dai loro smartphone. Infatti di recente il presidente americano Trump aveva vietato a Huawei di acquistare prodotti statunitensi tra cui proprio Google. Sulla base di questo fatto alcune società come Xiaomi, Vivo, OPPO e OnePlus stanno valutando l’ idea di eliminare questi servizi dai loro smartphone. Tutto questo perché il mercato di recente ha seguito una strado un po’ altalenante, per cui per non rischiare si sono prese alcune decisioni.

Il problema principale nasce proprio dalla possibilità di poter adottare altri sistemi di ricerca e tutta una serie di applicazioni diverse da Google. In questo momento probabilmente si sta lavorando per trovare una soluzione che possa assicurare alle società il continuo della loro attività. Ovviamente ci sono delle possibilità che vengano creati degli accordi in modo da non penalizzare troppo le altre aziende. Questo potrebbe far si che vengano riviste alcune importanti norme che disciplinano l’ assegnazione di determinate sanzioni.

Smartphone, nuove opportunità per i servizi Google

La strada che stanno seguendo alcune delle società orientali più importanti riguarda quella simile ad HarmonyOS, distaccandosi completamente da Android. Xiaomi sarebbe pronta ad introdurre sui suoi smartphone un sistema operativo diverso da Android come per esempio HyperOS 3, primo passo verso l’ indipendenza da Google. Da un lato potrebbe essere una soluzioni intraprendete e molto utile, dall’ altro però ci saranno moltissimi utenti che cambieranno marchio e probabilmente ci sarà anche un calo nelle vendite. Per risolvere la questione si potrebbero inserire delle applicazioni diverse o anche delle alternative a quelle di Google senza eliminare definitivamente l’ app dagli smartphone.

Quindi sta nascendo un problema molto importante per le società che dovranno trovare metodi alternativi al posto di Google o anche integrando delle applicazioni di supporto.