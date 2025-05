Risparmio e qualità con CoopVoce EVO 20 da 4,90 € al mese!

Quante volte hai cambiato operatore telefonico sperando di risparmiare, per poi scoprire che dopo qualche mese il prezzo era già salito? Oppure ti sei ritrovato con costi extra, rimodulazioni, condizioni scritte in piccolo e promesse che evaporano alla prima bolletta? Ecco, CoopVoce è esattamente l’opposto. Da sempre.

EVO 20 di CoopVoce: 4,90 € al mese, per sempre

Ti faccio un esempio concreto: c’è una promo attiva fino al 28 maggio, si chiama EVO 20. Ti dà 20 Giga, minuti illimitati e 1000 SMS a 4,90 € al mese. Per sempre. Sì, davvero per sempre. CoopVoce non ha mai aumentato i prezzi ai suoi clienti, e questo non è uno slogan: è un dato di fatto dal 2007.

Non ci sono costi di attivazione, né vincoli. Puoi richiedere la SIM direttamente online e fartela spedire gratis a casa, oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. E se sei già cliente CoopVoce? Nessun problema: puoi cambiare promo a 9,90 € una tantum e passare anche tu a EVO 20.

Ma non è solo una questione di prezzo. CoopVoce ha copertura nazionale al 99,8%, e sfrutta la rete 4G per offrirti un servizio stabile, veloce e moderno. Puoi usare l’hotspot, telefonare in HD con il servizio VoLTE, e se stai parlando mentre navighi, non si interrompe nulla. E sai una cosa carina? Le SIM che ricevi a casa sono ecoSIM, fatte con plastica riciclata. Vengono da vecchi frigoriferi: non è pazzesco?

C’è anche un servizio che si chiama “Autoricarica con la spesa”: ogni volta che fai la spesa alla Coop e accumuli punti, puoi trasformarli in ricariche telefoniche. È un po’ come se risparmiassi anche quando fai la spesa di tutti i giorni.

Insomma, se cerchi chiarezza, qualità e un po’ di buonsenso in un mondo pieno di fregature, forse è il momento di dare un’occhiata a CoopVoce.