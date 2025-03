Google Pixel: arriva la funzione che rileva le truffe in chiamate e messaggi

Sta per arrivare a una novità che potrebbe essere la svolta per gli utenti che hanno paura di essere fregati in ogni momento. A bordo dei Google Pixel infatti verrà introdotta una funzione molto utile che garantirà la possibilità di scoprire una truffa sia nei messaggi che nelle chiamate. La funzione si chiama Scam Detection ed è stata vista per la prima volta nelle beta già a novembre scorso.

Come funziona Scam Detection

La tecnologia alla base di Scam Detection analizza il contenuto delle chiamate e dei messaggi alla ricerca di schemi tipici utilizzati dai truffatori. L’AI è in grado di riconoscere parole chiave e frasi sospette, come richieste urgenti di trasferimenti di denaro da parte di falsi funzionari bancari o messaggi ingannevoli che invitano a condividere dati personali.

Se rileva qualcosa di sospetto, il sistema avvisa immediatamente l’utente con:

Notifiche a schermo , per segnalare il rischio direttamente nell’app telefono o messaggi;

, per segnalare il rischio direttamente nell’app telefono o messaggi; Avvisi sonori e vibrazione , per rendere più evidente la potenziale minaccia;

, per rendere più evidente la potenziale minaccia; Monitoraggio in tempo reale, sia per le chiamate che per le chat su Google Messaggi.

Privacy e attivazione della funzione

Per poter funzionare, Scam Detection necessita dell’accesso alle chiamate e ai contenuti dei messaggi, un aspetto che potrebbe sollevare dubbi sulla privacy. Il chiarimento di Google è stato necessario: l’azienda ha fatto presente che ogni analisi verrà fatta solo sul device, utilizzando l’intelligenza artificiale integrata e senza che i dati vengano spediti altrove magari su server esterni.

Per quanto riguarda la compatibilità, potranno servirsi di questa nuova funzione tutti i dispositivi Pixel a partire dal 6 in avanti. Ovviamente andrà attivata, in quanto non verrà trovata già attiva di default. Gli utenti potranno decidere in piena autonomia di tenerla attiva o meno. Google dunque ancora una volta mette davanti a tutto la sicurezza dei suoi utenti, fornendo uno strumento che magari tutti desidererebbero a bordo del loro smartphone.