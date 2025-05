Addio al bollino blu? Trump rilancia i tagli all’efficienza USA

Magari non ci fai più caso, ma quel bollino blu con scritto Energy Star lo hai visto mille volte. Su un frigo, una lavatrice, una stampante. È lì da trent’anni a dirci: “questo consuma meno, fidati”. Ed è vero. È il simbolo dell’efficienza energetica negli Stati Uniti, nato nei primi anni ’90, e da allora ha aiutato milioni di persone a tagliare le bollette e l’impatto ambientale. Ma adesso rischia di sparire.

Il caso Energy Star e il prezzo della regressione

Sì, davvero. L’amministrazione Trump — tornata in carica — ha messo nel mirino il programma Energy Star. Una delle proposte sul tavolo è tagliare i 32 milioni di dollari annui che lo tengono in vita. Ok, 32 milioni sono tanti. Ma sai quanti soldi ha fatto risparmiare quel bollino blu alle famiglie americane? Più di 40 miliardi di dollari l’anno. Hai capito bene: 350 dollari di ritorno per ogni dollaro investito dallo Stato. E adesso vorrebbero toglierlo?

Energy Star è più di un’etichetta carina: è una guida silenziosa ma affidabile tra i mille modelli sugli scaffali. È quella cosa che ti dice “vai tranquillo, questo non ti prosciugherà la bolletta”. È anche uno strumento chiave nella lotta ai cambiamenti climatici, perché meno energia consumi, meno emissioni produci. Semplice, no?

Eppure, sembra che l’efficienza non sia una priorità adesso. Lo si vede da altri segnali: o meno fondi per l’eolico e il solare, meno attenzione ai veicoli elettrici, via libera a nuove estrazioni minerarie sottomarine. È come se si volesse premere il tasto rewind sul progresso energetico.

Quindi sì, può sembrare un piccolo taglio nel mare magnum della politica. Ma togliere Energy Star non è solo una questione di soldi o bollini: è un messaggio. Ed è uno sbagliato. Perché il futuro non si costruisce ignorando le soluzioni che già funzionano.

E tu, la prossima volta che vedi quel bollino blu, magari ci farai caso. Perché potremmo rimpiangerlo più di quanto pensiamo.