Realme 14 Pro+ a prezzo REGALO valido per poco: sconto di 150 euro per tutti

Realme 14 Pro+ viene proposto in vendita ad un prezzo veramente concorrenziale, con il quale gli utenti si ritrovano a poter effettivamente spendere poco sull’acquisto di un prodotto complessivamente di buona qualità, che riesce a garantire prestazioni più che adeguate alla fascia di prezzo di appartenenza, con design e specifiche di alta qualità.

La sua scheda tecnica inizia con dimensioni che nel complesso possiamo ritenere in linea con le aspettative, raggiungendo per la precisione 163,5 x 77,3 x 8 millimetri ed un peso di 194 grammi, oltre alla sua totale resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici. Il display di questo smartphone è da 6,83 pollici di diagonale, con risoluzione di 1272 x 2800 pixel, AMOLED di ottima qualità con densità di 450 ppi ed un refresh rate a 120Hz, oltre a display leggermente curvo sui bordi con 16 milioni di colori. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, alle cui spalle è stata posizionata una scheda grafica Adreno 710 ed anche una memoria che può raggiungere al massimo i 256GB, oltre a 12GB di RAM.

Realme 14 Pro+ con uno sconto mai visto prima d’ora su Amazon

Il modello in offerta prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, in esclusiva Amazon, senza alimentatore incluso in confezione.

Grande attenzione è stata posta al comparto fotografico, infatti nella parte posteriore si possono trovare tre sensori differenti, due da 50 megapixel, che sono principale e ultragrandangolare, a cui si aggiunge uno zoom ottico 3X per una resa ed una versatilità di livello superiore.