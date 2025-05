Ho mobile: la nuova promo polverizza le concorrenti

Al giorno d’oggi, avere una promozione sul proprio numero di cellulare ricca di opzioni e quasi indispensabile dal momento che sono necessarie per restare connessi con la nostra vita digitale, a maggior ragione se siamo dei professionisti che operano spesso fuori dei confini delle proprie abitazioni e dunque abbiamo bisogno di una connessione dati funzionale e soprattutto ricca di dati per poter compiere tutti i task della giornata.

Scegliere una promozione dunque in grado di soddisfare queste esigenze e di vitale importanza e per fortuna in Italia sono disponibili tantissimi provider telefonici che costantemente aggiornano i propri cataloghi di offerte con promozioni aggiornate e ricche di possibilità, tra questi sicuramente un operatore che può risultare interessante i vostri occhi e o mobile, quest’ultimo da diversi anni infatti offre promozioni davvero ricche di opzioni con costi decisamente accattivanti e disponibili per la maggior parte degli utenti, scopriamo insieme una nuova promozione che sta letteralmente conquistando il mercato.

Super offerta con dati in 5G

L’offerta in questione è disponibile per gli utenti a partire già da ora e garantisce 200 GB di traffico dati in connessione 5G abilitata di default con minuti ed SMS illimitati verso tutti, l’offerta ha un solo vincolo di accesso, bisogna sottoscrivere un nuovo numero direttamente all’interno dell’operatore tinto di Viola oppure effettuare la portabilità da un operatore virtuale supportato dall’offerta, la lista di operatori virtuali supportati e consultabile direttamente all’interno del sito ufficiale della promozione, se fate parte dei due casi citati sopra il costo di attivazione dell’offerta sarà di 2,99 €, in caso contrario salirà a 29,90 €, la Sim o la eSIM è inclusa con il costo di attivazione in entrambi i casi.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare per attivare la nuova promozione e recarvi sul sito ufficiale ed effettuare il procedimento online in pochi semplici passi.