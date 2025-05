Range Rover Velar: nuovo modello elettrico con design unico

La storica automobile Range Rover velar si prepara a ricevere un aggiornamento che sicuramente lascerà il segno in modo profondo, dal momento che non solo modificherà in modo sostanziale l’impostazione del suv puro che da sempre lo ha rappresentato, gli darà anche una connotazione di natura puramente elettrica, le indiscrezioni che arrivano direttamente dal Regno Unito infatti parlano di una vera e propria rivoluzione voluta da Land Rover per la Velar.

Tanti cambiamenti

secondo l’indiscrezione, la nuova vettura avrà una linea che unirà elementi da berlina con quelli di un SUV, il tutto sarà chiuso all’interno di un corpo vettura più grande rispetto a quello presente attualmente soprattutto per quanto riguarda la lunghezza, l’impostazione un po’ meno allineata ai parametri tipici di un SUV farebbe della nuova velar un modello 4 × 4 dall’impostazione tendenzialmente più sportiva con una minore altezza da terra.

Per quanto riguarda la motorizzazione, Jaguar land Rover potrebbe sfruttare come prima vettura la nuova piattaforma EMA con architettura 800 V, messa a punto dall’azienda per i suoi SUV elettrificati.

La piattaforma consentirà la vettura di avere a disposizione dei motori elettrici di nuova generazione progettati appositamente dal gruppo dell’azienda, i quali saranno mossi da batterie prodotte dalla casa madre Tata, la quale si sta impegnando a costruire una nuova fabbrica di accumulatori nel Somerset.

Per quanto riguarda le tempistiche di arrivo della nuova vettura, il debutto sul mercato della nuova Range Rover Velar Potrebbe avvenire il prossimo anno, probabilmente a seguito dell’arrivo della Range Rover Electric, il cui esordio ad oggi è in programma per la fine del 2025.

I mercati di riferimento per questo modello saranno molto probabilmente extraeuropei tanto che si parla nello specifico di Stati Uniti, Cina e Medioriente, non si sa se la vettura arriverà anche in Europa e ciò probabilmente dipenderà dalla reazione del mercato almeno all’inizio.