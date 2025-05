Samsung abbandona l’Assistente AI sui Galaxy economici: una scelta controversa

Samsung

Samsung ha recentemente preso una decisione che ha suscitato un acceso dibattito tra gli appassionati del marchio: l’azienda sudcoreana ha interrotto il supporto all’Assistente AI, precedentemente noto come Bixby e ora integrato nelle funzionalità di Galaxy AI, sui suoi smartphone di fascia media e bassa. Questa mossa, che ha effetto immediato, priva di fatto i modelli più economici del catalogo Samsung di una serie di funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, precedentemente accessibili tramite un “escamotage” scoperto dalla community.

Una “scappatoia” chiusa improvvisamente

Fino a poco tempo fa, gli utenti più esperti avevano scoperto un modo per attivare alcune funzionalità di Galaxy AI, come “Browsing Assist” (l’assistente di navigazione), anche sui dispositivi Galaxy di fascia media e bassa, nonostante queste funzionalità fossero ufficialmente riservate ai modelli di punta, come la serie Galaxy S e Z. Questa “scappatoia” permetteva, ad esempio, di sfruttare l’intelligenza artificiale per riassumere pagine web, tradurre testi o ottenere suggerimenti di ricerca avanzati anche su smartphone più economici. Tuttavia, Samsung ha deciso di porre fine a questa possibilità, disabilitando di fatto l’accesso a queste funzionalità sui dispositivi non supportati ufficialmente.

Quali dispositivi sono interessati?

La decisione di Samsung riguarda tutti i dispositivi Galaxy di fascia media e bassa che, pur non essendo ufficialmente supportati da Galaxy AI, beneficiavano dell’accesso “indiretto” a queste funzionalità tramite la menzionata “scappatoia”. Non è stato fornito un elenco preciso dei modelli interessati, ma si può presumere che la restrizione riguardi principalmente le serie Galaxy A e M, escludendo i modelli di punta come la serie Galaxy S, Z e alcuni modelli di fascia alta della serie A.

Perché Samsung ha preso questa decisione?

Le motivazioni ufficiali di Samsung dietro a questa scelta non sono state esplicitate nel dettaglio. Tuttavia, si possono ipotizzare diverse ragioni:

Strategia di segmentazione del mercato : Samsung potrebbe voler differenziare chiaramente i suoi modelli di fascia alta da quelli più economici, riservando le funzionalità AI avanzate ai dispositivi premium per giustificarne il prezzo più elevato.

: Samsung potrebbe voler differenziare chiaramente i suoi modelli di fascia alta da quelli più economici, riservando le funzionalità AI avanzate ai dispositivi premium per giustificarne il prezzo più elevato. Limitazioni hardware : Le funzionalità di Galaxy AI, soprattutto quelle che richiedono elaborazione on-device, potrebbero richiedere una potenza di calcolo e una dotazione hardware (RAM, storage) non presenti sui dispositivi più economici.

: Le funzionalità di Galaxy AI, soprattutto quelle che richiedono elaborazione on-device, potrebbero richiedere una potenza di calcolo e una dotazione hardware (RAM, storage) non presenti sui dispositivi più economici. Ottimizzazione software : Mantenere le funzionalità AI attive su un’ampia gamma di dispositivi, inclusi quelli meno potenti, potrebbe comportare un maggiore sforzo di ottimizzazione software e un rischio di prestazioni non ottimali.

: Mantenere le funzionalità AI attive su un’ampia gamma di dispositivi, inclusi quelli meno potenti, potrebbe comportare un maggiore sforzo di ottimizzazione software e un rischio di prestazioni non ottimali. Accordi commerciali: Alcune funzionalità di Galaxy AI potrebbero essere frutto di partnership con altre aziende (come Google, per Gemini AI) e potrebbero essere soggette a licenze o accordi che ne limitano la disponibilità a determinati modelli.

La decisione di Samsung potrebbe avere implicazioni significative per il futuro della sua strategia AI. Se da un lato la scelta di limitare l’accesso a Galaxy AI ai modelli di punta potrebbe rafforzare l’immagine premium di questi dispositivi, dall’altro potrebbe alienare gli utenti dei Galaxy economici, che si vedono privati di funzionalità innovative e utili. Resta da vedere se Samsung continuerà a investire nello sviluppo di funzionalità AI esclusive per i suoi top di gamma o se, in futuro, troverà un modo per rendere queste tecnologie accessibili a un pubblico più ampio.