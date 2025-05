Notebook LENOVO con sconto pazzo di 200 euro su Amazon

Acquistare un notebook di assoluta qualità non richiede un esborso troppo elevato, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su un prodotto di qualità assoluta, come il Lenovo IdeaPad Slim 3, andando addirittura a risparmiare circa 200 euro sul suo listino iniziale, con acquisto completato direttamente su Amazon.

Nel conoscere il prodotto è bene sapere che questi è caratterizzato da un display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), passando per processore Intel Core i5 di tredicesima generazione (i5-13420H), che viene completato dalla presenza di una configurazione di tutto rispetto, con 16GB di RAM ed anche 512GB di memoria interna su SSD M.2, ricordando comunque essere presente scheda grafica integrata UHD Graphics. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, senza personalizzazioni grafiche di alcun tipo, con colorazione Arctic Grey, e chassis realizzato interamente in plastica.

Notebook Lenovo in offerta su Amazon per poco tempo

L’acquisto di questo notebook Lenovo è davvero tutt’altro che dispendioso per l’utente finale, il quale non si ritrova più a dover spendere i 699 euro previsti in origine di listino, ma può abbracciare la promozione del 29% applicata in modo completamente automatico, che abbassa il livello di spesa di 200 euro, fino a scendere a 499 euro. Ordinatelo subito premendo il seguente link.

La spedizione a domicilio è rapidissima e gestita direttamente da Amazon, con consegna in tempi molto brevi e la possibilità, ad ogni modo, di essere coperti dalla solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi, che vi difende da ogni difetto che si potrebbe verificare in fase di utilizzo. La connettività è rappresentata dal WiFi 6 di ultima generazione, a cui si aggiunge ovviamente il bluetooth per il collegamento diretto di accessori esterni.