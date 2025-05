Google Messaggi, ora ci sono icone personalizzate per le chat di gruppo

Un nuovo aggiornamento sta per arrivare per tutti direttamente su Google Messaggi. C’è un chiarimento da fare: l’update è solo per Android. Con questo Google intende migliorare le chat di gruppo rendendole ancora più personalizzabili: ecco infatti le nuove icone personalizzate che possono essere impostate proprio per evitare confusione soprattutto in gruppi molto numerosi.

Come funziona la personalizzazione delle icone di gruppo

Grazie a questa nuova funzione, gli utenti possono ora scegliere un’immagine personalizzata per identificare le loro chat di gruppo. Per verificare se la funzione è disponibile, è sufficiente:

Aprire la conversazione di gruppo su Google Messaggi; Toccare la barra superiore per accedere ai dettagli del gruppo; Cercare l’icona a forma di matita accanto all’immagine del gruppo.

Se l’opzione è presente, sarà possibile caricare una nuova immagine per rappresentare il gruppo. Questo permette di dare un tocco più personale alle conversazioni, facilitando l’identificazione dei gruppi anche quando se ne gestiscono molti.

Limitazioni e disponibilità

Al momento, la funzione sembra essere ancora in fase di distribuzione e non è disponibile per tutti gli utenti. Secondo alcune segnalazioni su Reddit, solo alcuni tester hanno avuto accesso alla nuova opzione. Inoltre, ci sono alcune limitazioni da considerare:

Non è possibile utilizzare GIF come immagini di gruppo;

Una volta impostata un’immagine personalizzata, non è possibile tornare al design precedente con le immagini dei profili dei partecipanti.

Nonostante queste limitazioni, l’introduzione delle icone personalizzate rappresenta un importante miglioramento dell’esperienza utente su Google Messaggi, permettendo una gestione più ordinata e personale delle chat di gruppo.

Un passo avanti per Google Messaggi

Questa novità rientra nella strategia di Google per rendere Messaggi per Android un’app sempre più competitiva, migliorando la sua usabilità e offrendo funzionalità che semplificano la gestione delle conversazioni. Non resta che attendere una distribuzione più ampia della funzione, che potrebbe presto essere estesa anche agli utenti non beta.