Papa Leone XIV indossa costantemente un Apple Watch, la sua passione per la tecnologia

AI-Generated

Papa Leone XIV, il primo pontefice americano della storia, ha già fatto parlare di sé per un dettaglio curioso: indossa un Apple Watch. Durante la sua prima Messa da Papa, e anche in occasioni precedenti, il dispositivo è stato chiaramente visibile al polso, spuntando dalle maniche dei paramenti sacri.

Un Papa tecnologico: l’Apple Watch al polso

L’Apple Watch non è un semplice accessorio, ma un dispositivo che richiede un iPhone per funzionare. Questo ha portato molti a dedurre che Leone XIV utilizzi anche uno smartphone Apple, una scelta che riflette un’attenzione alla tecnologia moderna.

Tuttavia, il suo interesse per gli orologi non si ferma qui. In un altro momento pubblico, affacciandosi alla Loggia di San Pietro, Leone XIV è stato visto indossare un altro orologio, apparentemente un Wenger Swiss Military 7223X, riconoscibile per la lunetta rossa. Ma qui nasce un piccolo mistero.

Wenger o altro? Un orologio ancora da identificare

L’orologio in questione è diventato subito oggetto di discussione. Molti hanno ipotizzato che fosse proprio un Wenger Swiss Military, un modello conosciuto come “orologio da campo” al quarzo, economico ma affidabile. Eppure, osservando con attenzione le immagini, emergono alcune differenze: la cassa dell’orologio di Leone XIV è nera, mentre quella del Wenger è argentata.

Questo ha portato alcuni utenti su Reddit a suggerire che potrebbe trattarsi di un modello diverso, forse un Timex o un Casio, due marchi noti per offrire orologi resistenti e pratici, spesso scelti per il loro rapporto qualità-prezzo.

Un pontefice tra tradizione e modernità

Indossare un Apple Watch durante le celebrazioni religiose non è una scelta comune per un Papa, ma riflette il lato pratico e moderno di Leone XIV. Già quando era cardinale, come dimostra una foto dell’agosto 2024 scattata nella parrocchia di St. Jude a New Lenox, in Illinois, il suo Apple Watch era visibile al polso.

Che si tratti di tenere sotto controllo i passi, monitorare la salute o semplicemente di una passione per la tecnologia, Leone XIV sembra combinare tradizione e innovazione, portando un tocco di modernità anche all’interno del Vaticano.