FRITZ!Repeater 3000 AX imperdibile: Amazon lo sconta del 33%

Il ripetitore tri-band FRITZ!Repeater 3000 AX giunge sul mercato come soluzione progettata per ottimizzare la connessione internet all’interno della vostra casa. Quante volte avete dovuto fare i conti con continui rallentamenti e sessioni di lavoro interminabili? Tutto ciò, può diventare solamente un lontano ricordo grazie al nuovo standard Wi-Fi 6 di cui dispone questo ripetitore.

Non a caso, infatti, il FRITZ!Repeater 3000 AX trasmette su tre bande Wi-Fi, utilizzate in modo intelligente al fine di offrire il meglio dell’esperienza finale.

FRITZ!Repeater 3000 AX per una connessione ottimale

Volete avere una connessione ottimale all’interno della vostra casa ma senza spendere troppo? Oggi questo ripetitore viene offerto con un ottimo rapporto qualità/prezzo che Amazon aumenta ancora di più grazie a una promozione sul prezzo di listino.

Perché dunque acquistare questo ripetitore e non un altro modello? La risposta è del tutto semplice! Parliamo di una soluzione progettata appositamente per consentire all’utente un accesso continuo a video, musica e foto nella rete locale fino a qualunque angolo più remoto di ogni stanza. Un’esperienza d’uso ottimale dunque dato che il FRITZ!Repeater 3000 AX si affida alla rete Wi-Fi Mesh.

Oltre a ciò, il FRITZ!Repeater 3000 AX dispone di una semplice registrazione automatica con il metodo WPS. Dunque, per la configurazione basta premere un pulsante e i ripetitori e i router WPS come il FRITZ!Box si collegano automaticamente in soli pochi secondi.

Approfittate subito dello sconto attualmente messo a disposizione da Amazon per pagare il FRITZ!Repeater 3000 AX molto meno rispetto ad altri giorni. Non a caso, lo sconto del 33% vi consente di spendere solamente 126,74 euro anziché 189,99 euro. Che aspettate? Con questa soluzione avrete a portata di mano una connessione perfetta per tutti i dispositivi collegati grazie al Wi-Fi 6.