Arriva il Narwal Freo Z10, pulizia intelligente: una rivoluzione tra le mura domestiche

Non è più necessario sacrificare tempo ed energie per mantenere la casa in ordine. Con il nuovo Freo Z10, Narwal segna un punto di svolta nella robotica domestica intelligente. Lanciato ufficialmente a Milano il 12 maggio 2025, il dispositivo si distingue per la sua capacità di pulire in totale autonomia, adattandosi alle esigenze di ogni abitazione. Non si tratta di un semplice aspirapolvere robot, ma di un sistema completo che combina aspirazione potente, lavaggio intelligente e manutenzione automatizzata.

Narwal Freo Z10: tecnologia avanzata per ogni angolo della casa

Il cuore del dispositivo è Freo Mind 2.0 Pro. Ovvero un sistema di intelligenza artificiale in grado di apprendere e ottimizzare ogni passaggio del processo di pulizia. Utilizzando l’analisi dei dati ambientali, il robot crea percorsi personalizzati ed evita ostacoli con una precisione millimetrica. In case con bambini, animali o ambienti complessi, il FreoZ10 si muove in modo fluido e sicuro. Nessun urto, nessuna zona dimenticata. Il risultato è una casa pulita e igienizzata ogni giorno, senza che nessuno debba intervenire.

La vera innovazione si trova però nella stazione base intelligente. Questa struttura infatti, non si limita a ricaricare il robot, ma ne gestisce completamente la manutenzione. I panni sporchi vengono lavati a caldo con acqua fino a 75°C, eliminando il 99,99% dei batteri. L’asciugatura a 40°C impedisce la formazione di odori e muffe, lasciando sempre pronto il dispositivo per una nuova sessione. Il contenitore per la polvere da 2,5litri consente fino a 120 giorni di autonomia.

Insomma, ogni dettaglio del Freo Z10 è stato studiato per garantire risultati eccellenti anche nelle situazioni più difficili. Il Sistema DualFlow Anti-groviglio previene l’aggrovigliamento dei capelli, grazie a una spazzola principale flottante e spazzole laterali auto-districanti. La potenza di aspirazione, pari a 15.000Pa, assicura la rimozione di polvere, peli e detriti anche dai tappeti più spessi. Il mocio triangolare con tecnologia EdgeReach sfrutta una pressione costante di 8N e raggiunge anche i bordi più complicati. Nessun angolo viene trascurato. La pulizia è uniforme in ogni stanza, grazie alla capacità del robot di riconoscere le zone più sporche e intensificare il lavoro dove necessario.

Questo gioiello della tecnologia è già disponibile al prezzo di 899€. Dal 19 maggio all’8 giugno, sarà acquistabile con uno sconto di 100€ e un set di accessori in omaggio. In più, una lotteria promozionale dal 12 al 18 maggio offre la possibilità di vincerne uno o ricevere buoni sconto.