Galaxy S25 Edge: nuove indiscrezioni sullo spessore

Il mondo della tecnologia è in fermento per la presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S25 Edge. L’evento è previsto il 13 maggio alle 2:00 italiane. L’annuncio non è ancora stato formalizzato. Eppure, in rete stanno già circolando alcune immagini reali del dispositivo. Quest’ultime mostrano il Galaxy S25 Edge affiancato al suo predecessore Galaxy S25 Ultra.Le foto sono state condivise in anteprima dal noto insider OnLeaks. Ritraggono quella che sembrerebbe essere un’unità pre-produzione. Le immagini offrono una panoramica piuttosto chiara del design definitivo del dispositivo.

Nuove indiscrezioni sul nuovo Galaxy S25 Edge di Samsung

Un aspetto che distingue nettamente il dispositivo dagli altri modelli della gamma è il comparto fotografico. Contrariamente alle aspettative per un top di gamma, il nuovo Edge sarà dotato di due fotocamere posteriori. Una decisione insolita, soprattutto se si considera che persino il Galaxy S24 FE, appartenente a una fascia più economica, disponeva di tre sensori. A tal proposito, le specifiche previste includono un sensore principale da 200 MP con zoom ottico 2x ottenuto tramite crop del sensore. A cui si aggiunge una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP.

Sotto la scocca, il Galaxy S25 Edge sarà alimentato dal nuovo Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Un’altra novità rilevante riguarda la protezione del dispositivo. Il Galaxy S25 Edge sarà il primo smartphone a montare il Gorilla Glass Ceramic 2. Un vetro innovativo nato dalla collaborazione tra Samsung e Corning.

Un elemento indicativo di tale dispositivo è il profilo sottile. Il Galaxy S25 Edge appare più snello rispetto al modello Ultra, che vanta uno spessore di 8,2 mm. Sul piano estetico, Samsung avrebbe scelto un approccio più sobrio per la nuova versione. L’azienda ha limitato le opzioni cromatiche a tre tonalità. Si tratta di nero classico, argento e una variante blu-argento. Una scelta che pare riflettere una produzione più contenuta rispetto agli altri dispositivi della serie Galaxy S25. Obiettivo che punt aa posizionare il modello Edge come una proposta più esclusiva. Per quanto riguarda i prezzi, le indiscrezioni parlano di un listino europeo che partirà da 1.249 euro per il modello da 256 GB. Mentre la versione con 512 GB di memoria interna potrebbe arrivare a 1.369 euro.