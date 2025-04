Play Store: gli utenti Android a Pasqua possono scaricare gratis giochi e app a pagamento

Tutti i titoli che trovate all’interno del Play Store oggi nascondono qualcosa di interessante con applicazioni e giochi Android di vario genere che perdono per qualche ora o per qualche giorno il loro prezzo diventando gratuiti. Vi consigliamo di fare presto, in quanto tutto potrebbe cambiare già nelle prossime ore.

Ovviamente ricordate che tutto quello che scaricate è totalmente gratuito per sempre. Ciò significa che potrete anche disinstallare i contenuti e poi volerli installare di nuovo quando saranno tornati a pagamento: il vostro account Google ricorderà che in passato li avevate scaricati gratis e vi permetterà di farlo sempre. Chiaramente bisogna utilizzare sempre lo stesso account di Google affinché tutto ciò possa funzionare.

Android: sul Play Store ci sono oggi dei titoli a pagamento da scaricare gratis, ecco la lista

Questa giornata è diventata improvvisamente fonte di grandi legali per gli utenti Android che hanno un account Google e che utilizzano costantemente il market di riferimento.

Esatto, recandovi nel Play Store di Google tramite la nostra lista che trovate qui in basso, potrete beccarvi qualche gioco e qualche applicazione a pagamento gratis, titoli che resteranno gratuiti per sempre sui vostri dispositivi. Proprio per questo motivo vi consigliamo di fare quanto prima possibile in quanto la promozione potrebbe scadere già nelle prossime ore. Come si può vedere in basso, l’elenco è fornito con alcuni dei migliori titoli che abbiamo individuato, ma ce ne sono anche altri. Non c’è bisogno di particolari abilità per proseguire, in quanto bisogna solo cliccare sui titoli dei giochi e delle applicazioni che abbiamo elencato per entrare all’interno del Play Store e per far partire il download ufficiale. Non resta altro che procedere rapidamente sfruttando la lista in basso: