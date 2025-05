Very Mobile, proroga per il super catalogo di offerte

Anche per questo mese l’operatore telefonico virtuale Very Mobile continuerà a proporre tante offerte di rete mobile extra convenienti. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha prorogato la disponibilità di queste offerte, compresa quella dell’offerta denominata Very 5,99 Giga X2. In questo caso, però, l’operatore ha apportato una piccola modifica. Il primo mese di ricarica in omaggio si potrà infatti ricevere solo scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica.

Very Mobile proroga le sue offerte low cost e cambia leggermente Very 5,99 Giga X2

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha quindi prorogato la disponibilità del suo portfolio di offerte fino alla fine di questo mese. Le offerte in questione saranno infatti disponibili all’attivazione all’attivazione fino alla giornata del prossimo 29 maggio 2025. Tra queste, come già detto, è stata prorogata anche la disponibilità dell’offerta mobile Very 5,99 Giga X2. Questa offerta cambia leggermente rispetto al passato.

Solitamente, l’operatore offriva un mese di ricarica telefonica in omaggio con questa offerta senza alcun requisito specifico. Ora, invece, per poterlo ricevere sarà necessario scegliere come metodo di pagamento quello di Ricarica Automatica. Per il resto, tutto rimane invariato. Il bundle include infatti sempre fino a 150 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti 5G. Nel bundle sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Per questa offerta è previsto un costo per il rinnovo pari a 5,99 euro al mese. Come già detto, anche le altre offerte dell’operatore virtuale sono state prorogate fino a fine mese. Ricordiamo ad esempio l’offerta mobile più a basso costo, ovvero Very 4,99 Giga X2. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 20 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. L’offerta include poi sempre sms illimitati e minuti per chiamare senza limiti tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è però pari a 4,99 euro al mese.