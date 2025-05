WhatsApp, semplificati i messaggi vocali: ora basta solo un tocco

Arrivano di continuo delle novità all’interno di WhatsApp e questa volta riguardano il sistema operativo Android. Tutti gli utenti che procederanno al download della nuova Beta 2.25.15.19 potranno trovare un netto miglioramento per quanto concerne i messaggi vocali. Questi infatti saranno registrabili con un singolo tocco che servirà ad avviare appunto la registrazione.

Registrare messaggi vocali diventa più semplice

Finora, per inviare un messaggio vocale su WhatsApp era necessario tenere premuto il pulsante del microfono. Con questa nuova opzione, invece, basterà un singolo tocco. La registrazione partirà immediatamente, senza dover mantenere la pressione. È una funzione che ricorda quella già vista su iOS, dove era stata testata nella build 25.13.10.70.

Il funzionamento è intuitivo: si tocca il pulsante del microfono e la registrazione inizia. Non serve più fare swipe verso l’alto per bloccarla. Questo potrebbe ridurre il rischio di registrazioni involontarie, un problema comune per chi utilizza spesso i vocali.

Disponibile in chat singole e di gruppo

Le ultime informazioni trapelate sul web in queste ore tramite i canali più vicini a WhatsApp, riferiscono che la nuova modalità di registrazione potrà essere usata nelle chat individuali e anche all’interno dei gruppi. Ci sarà ugualmente l’opportunità di riascoltare quanto registrato prima dell’invio definitivo.

Un aggiornamento ancora in fase di test e non disponibile per WhatsApp stabile

Almeno per ora tutti coloro che vogliono testare questa nuova funzione devono essere necessariamente utenti Android e scaricare per forza di cose l’ultima beta. Non ci sono indicazioni sull’arrivo in pianta stabile sull’applicazione ufficiale, in quanto WhatsApp come di suo solito impiegherà del tempo testando questa novità per poi distribuirla a tutti in un secondo momento.

Questa nuova opzione semplifica notevolmente l’invio dei messaggi vocali, rendendoli più rapidi e immediati. Un cambiamento che potrebbe risultare particolarmente utile per chi comunica spesso attraverso i vocali. Seguiranno comunque aggiornamenti sull’eventuale distribuzione dell’aggiornamento che potrà arrivare per tutti.