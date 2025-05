Iliad, maggio col BOTTO con queste super offerte

L’operatore telefonico Iliad ha iniziato il mese di maggio con il botto. Per questo mese, infatti, l’operatore ha pensato bene di stupire ancora, aggiornando il suo catalogo e proponendo diverse nuove offerte mobile di rilievo soprattutto convenienti. Tra le new entry di questo mese, troviamo le offerte Iliad Giga 200 con tanti giga, minuti ed SMS. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad, maggio inizia con il botto con queste offerte vantaggiose

A maggio l’operatore telefonico Iliad ha stupito ancora con la sua fantastica proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha aggiornato il suo catalogo, proponendo anche questa volta delle offerte di rete mobile estremamente vantaggiose e convenienti. La nuova arrivata è l’offerta di rete mobile Iliad Giga 200. Come suggerisce anche il suo nome, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati.

Gli utenti potranno inoltre sfruttare questi giga per navigare con le nuove reti 5G senza costi extra. Il bundle dell’offerta include poi come da tradizione dell’operatore minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Nonostante siano messi a disposizione tanti giga , l’operatore ha deciso di proporre questa offerta ad un costo contenuto di soli 9,99 euro al mese. Sarà poi necessario aggiungere 9,99 euro per il costo di attivazione della scheda sim.

L’operatore sta poi proponendo anche l’offerta mobile Iliad Giga 250. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 250 GB di traffico dati per navigare sempre con connettività 5G. Gli utenti potranno poi sempre sfruttare minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Per questa offerta , l’operatore ha deciso di impostare il prezzo a 11,99 euro al mese. Le offerte in questione saranno attivabili da tutti i nuovi clienti e anche da chi è già cliente dell’operatore.