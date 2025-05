Attenti al conto in banca: truffa attacca tantissimi utenti su Whatsapp

D’ora in avanti, quando utilizzerete tutti i giorni WhatsApp dovrete prestare attenzione a un pericolo in più, nel dettaglio parliamo dell’ennesima truffa online che ha come obiettivo sempre quello di portare la vittima a cadere in errore e a perdere i propri dati sensibili direttamente dalle sue stesse mani, i truffatori infatti sono diventati molto abili nell’utilizzare gli strumenti Internet attualmente disponibili in commercio per ingannare gli utenti comuni che magari non sanno riconoscere il pericolo al primo colpo, non a caso da diverso tempo i truffatori utilizzano come strumento per ingannare le vittime WhatsApp dal momento che il social di messaggistica istantanea permette loro di contattare molte più persone rispetto agli altri mezzi più comuni, ciò in modo abbastanza indiretto aumenta le probabilità di successo delle truffe.

In Italia recentemente una nuova Truffa si sta diffondendo a macchia d’olio e sta colpendo davvero tantissime persone, si tratta dell’ennesima truffa bancaria che punta a svuotare il conto corrente di chi ci casca, scopriamo insieme tutti i dettagli sul suo funzionamento in modo da riconoscerla e proteggerci rapidamente.

Truffa svuota conto corrente

La truffa in questione esordisce con un semplice messaggio che i truffatori inviano alla vittima designata spacciandosi per la sua banca, questo messaggio in forma l’utente della necessità di recapitare immediatamente un messaggio urgente che però può essere consegnato all’utente solo tramite una video chiamata a, in questo modo convincono la vittima ad avviare il tutto per poi convincerla ad attivare la condivisione dello schermo e effettuare l’accesso all’interno della propria piattaforma Internet banking privata, ciò ovviamente consentirà ai truffatori di visionare ciò che l’utente digita copiando in pochi minuti tutte le sue credenziali di accesso per poi usarle successivamente privatamente per svuotargli il conto in banca.

Se anche voi doveste essere contattati nelle medesime modalità, non esitate a non rispondere a bloccare immediatamente chi vi ha scritto, si tratta di una truffa al 100%.