Samsung Galaxy S25 Ultra è in SCONTO SHOCK di 700 euro su Amazon

Siete alla ricerca del miglior smartphone del momento? allora dovete subito pensare di acquistare Samsung Galaxy S25 Ultra, un dispositivo che viene a costare veramente molto poco rispetto al listino originario, sebbene comunque si tratti sempre di una spesa particolarmente elevata. Il top di gamma di cui vi parliamo oggi è presente in promozione nella variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile), senza altre differenze in merito alle funzionalità e le specifiche tecniche.

Il display è da 6,9 pollici di diagonale, un dynamic AMOLED 2X con densità di 500 PPI, una risoluzione massima di 1440 x 3120 pixel, ed anche refresh rate che può raggiungere al massimo i 120HZ, sempre con protezione Gorilla Glass Armor 2. A tessere le fila ci pensa il processore di ultima generazione, il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un bellissimo octa-core che viene impreziosito dalla presenza di una frequenza di clock particolarmente elevata, fino a 4,47GHz. Il comparto fotografico è sicuramente il fiore all’occhiello dello smartphone, con nella parte posteriore ben 4 sensori differenti: 200 megapixel per il principale, con stabilizzatore ottico integrato, 50 megapixel per ultragrandangolare ed il primo teleobiettivo, per finire con poi il secondo teleobiettivo da 10 megapixel.

Se volete i codici sconto Amazon in regalo gratis direttamente sul vostro smartphone, dovete subito iscrivervi ad un canale Telegram dedicato con tanti prezzi bassissimi tra cui poter scegliere.

Samsung Galaxy S25 Ultra: la promozione è da pazzi

Il Samsung Galaxy S25 Ultra resta oggi uno smartphone abbastanza costoso, nonostante l’ottima promozione attivata, infatti per il suo acquisto sono necessari 939,99 euro, con una riduzione effettiva di circa 700 euro dal listino iniziale di 1699 euro, sempre considerando essere con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzato. Ordinatelo subito al seguente link.

La promozione disponibile viene attivata solo sulla colorazione Nera, alle condizioni di vendita ed estetiche raccontate direttamente nel nostro articolo, tra cui appunto il suo essere completamente sbrandizzato.