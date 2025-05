Amazon dimezza il Samsung Galaxy A34: offerta BOMBA al 51% di SCONTO

Amazon è sempre pronta a garantire il massimo risparmio possibile per tutti gli utenti, anche con sconti importanti applicati sui migliori prodotti in circolazione, come per quanto riguarda la fascia medio-bassa della telefonia mobile, con la possibilità in questi giorni di mettere direttamente le mani su Samsung Galaxy A34, un dispositivo di buona qualità, relativamente economico grazie appunto alla riduzione del 51% applicata in modo completamente automatico sulla pagina ufficiale.

La promozione coinvolge la variante con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, più che bilanciata per la fascia di prezzo di posizionamento, oltretutto acquistabile in svariate colorazioni che rendono la possibilità di scelta ancora più varia per l’utente finale. Il display è da 6,6 pollici di diagonale, un super AMOLED con risoluzione massima in 1080 x 2340 pixel, 390 ppi, ed anche un refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità di fruizione delle immagini. Il processore è MediaTek Dimensity 1080, octa-core con frequenza di clock a 2,6GHz, al solito che viene accoppiato con GPU Mali-G68, e la possibilità comunque di espandere la memoria interna con l’ausilio di una microSD.

Amazon, l’occasione perfetta per acquistare Samsung Galaxy A34

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy A34 si dimezza completamente con la promozione che Amazon ha pensato di mettere a disposizione di ogni singolo utente in Italia, partendo dal listino di 399 euro è scesa del 51%, sino ad arrivare al valore finale di soli 196,99 euro. Premete qui per l’acquisto.

Coloro che vorranno acquistare devono comunque sapere che nella parte posteriore sono stati integrati tre sensori differenti tra loro, di cui il principale è da 48 megapixel, perfetto per riuscire a realizzare scatti di ottima qualità generale, passando poi per l’ultragrandangolare da 8 megapixel, con risoluzione 8000 x 6000 pixel delle immagini che si andranno a realizzare.