OnePlus Ace 5 Racing Edition: tutto sul nuovo medio gamma

Dopo il lancio in Cina dei modelli OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro, il brand cinese sembra pronto ad ampliare la gamma con varianti inedite. Tra queste spicca la OnePlus Ace 5 Racing Edition, protagonista nelle ultime ore di alcune indiscrezioni. A parlarne è stato il noto leaker Digital Chat Station, che ha condiviso dettagli tecnici sul dispositivo tramite il social cinese Weibo. Anche se non confermati ufficialmente, i dati forniti delineano un prodotto pensato per chi cerca alte prestazioni a un prezzo competitivo.

Secondo le informazioni trapelate, la OnePlus Ace 5 Racing Edition sarà dotata di un ampio display LTPS piatto da 6,77 pollici, con sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo. Il cuore del dispositivo dovrebbe essere il nuovo MediaTek Dimensity 9400e, una versione potenziata del già potente Dimensity 9300+, in grado di offrire performance superiori rispetto al chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Questa scelta confermerebbe l’attenzione di OnePlus per l’efficienza e la velocità nei modelli di fascia media.

OnePlus Ace 5 Racing Edition è il nuovo smartphone medio di gamma

In ambito fotografico, il nuovo smartphone dovrebbe montare una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel affiancato da un secondo sensore da 2 megapixel. Sul fronte anteriore sarebbe invece presente una fotocamera da 16 megapixel, pensata per selfie nitidi e videochiamate in alta definizione. Anche se il comparto fotografico non si presenta rivoluzionario, dovrebbe risultare più che adeguato per l’uso quotidiano.

Particolarmente interessante è la possibile integrazione di funzionalità dedicate al gaming e di una batteria da 7.000 mAh, un valore notevole che garantirebbe un’autonomia di lunga durata. Infine, secondo il leaker Abhishek Yadav, l’intera serie Ace 5 potrebbe essere commercializzata a livello globale sotto il nome di OnePlus Nord 5. Maggiori dettagli ufficiali potrebbero arrivare già nelle prossime settimane, in questo modo potremo conoscerlo in maniera approfondita con tutta la sua scheda tecnica.