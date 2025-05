OnePlus 13T: brutte notizie per la versione globale

Celina Shi, Chief Marketing Officer per OnePlus Europe, ha confermato in un’intervista che il dispositivo non arriverà nei mercati europei. Una dichiarazione simile è arrivata anche dalla divisione nordamericana del marchio. Spenser Blank, a capo del marketing per l’azienda negli Stati Uniti, ha confermato che anche per gli USA e il Canada non è previsto il debutto ufficiale del 13T. In pratica, l’azienda ha deciso di limitare la commercializzazione di tale modello solo al mercato cinese. Almeno per il momento.

A tal proposito, OnePlus ha lasciato intendere che monitorerà le reazioni del pubblico globale e che potrebbe rivalutare la strategia con i prossimi modelli. L’interesse da parte degli utenti al di fuori della Cina, quindi, potrebbe influenzare le scelte future dell’azienda.

Per gli appassionati europei e americani che desiderano comunque acquistare il dispositivo, resta un’unica alternativa. Quest’ultimi possono affidarsi all’importazione tramite canali non ufficiali. Tale opzione, però, comporta una serie di svantaggi. Tra cui l’eventualità che la garanzia sia limitata o non valida. Ciò significa che il software preinstallato potrebbe non essere ottimizzato per l’uso internazionale. Situazione che potrebbe portare ad eventuali costi aggiuntivi. Opzione che potrebbe essere poco apprezzata da diversi utenti. Non resta che attendere futuri sviluppi per comprendere come evolverà la strategia di OnePlus riguardo il lancio globale dei suoi prossimi smartphone.