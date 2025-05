Xiaomi, sul punto di abbandono per Qualcomm e MediaTek

Torniamo nel mondo della tecnologia e lo facciamo con delle notizie molto particolari che ci arrivano direttamente da casa Xiaomi. Queste riguarderebbero un possibile abbandono.

Infatti si parla di un possibile mossa strategica volta ad un contesto puramente competitivo.

Xiaomi, cosa succede?

A quanto pare la corsa ai chip proprietari aggiunge alla liste un nuovo concorrente ovvero Xiaomi che sta rientrando nel ring dove sono già presenti Google e Apple con il suo processore Xring. Secondo alcune fonti il grande gigante dell’elettronica di consumo andrà a svelare il nuovo system-on-chip, proprietario già nel mese di maggio. Con questo andrebbe a segnalare un cambiamento nella strategia della stessa azienda, che fino ad adesso ha dato molta fiducia ai fornitori esterni.

Questa nuova informazione deriva dell’insider Fixed Focus Digital che su Weibo ha voluto indicare la terza decade di maggio come un periodo molto probabile per la presentazione. Avvertendo che comunque potrebbero sempre verificarsi dei ritardi nell’annuncio ufficiale.

La nuova mossa di Xiaomi si va a intromettere in un contesto davvero crescente in materia di competizione nel mercato degli stessi semiconduttori per i dispositivi mobili. Molto diversamente dai vari concorrenti più famosi, il chip Xring non dovrebbe andare ad utilizzare il processo produttivo a 3 nanometri di seconda generazione di TSMC. Scegliendo quindi una soluzione molto più conservativa.

L’annuncio di Xring andrebbe anche a rappresentare un passo molto importante per l’autosufficienza tecnologica di Xiaomi. Così si riduce di molto la dipendenza che si è creata da fornitori come Qualcomm e MediaTek. Sicuramente non è la prima volta che Xiaomi si addentri in questo campo.

Anche dopo le notevoli informazioni preliminari, molti dettagli e piccolezze rimangono sempre nell’ombra. L’arrivo dell’annuncio ufficiale potrebbe mettere in chiaro le vere capacità e il posizionamento sul mercato di questo nuovissimo processore. Facendo in questo modo si potranno ridisegnare gli equilibri nel settore dei semiconduttori per gli stessi dispositivi mobili.