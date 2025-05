HP Victus 16 a prezzo bomba su Amazon: approfittatene subito

Siete appassionati di gaming e non vedete l’ora di acquistare un nuovo PC pensato appositamente per utenti come voi? L’HP Victus dispone di un display da 16.1″ con risoluzione FHD con antiriflesso e un refresh rate di 144Hz.

Ma quali sono le altre caratteristiche che rendono questo HP ottimale rispetto a molte altre proposte presenti sul mercato? Partiamo ribadendo che il Victus è un PC da gaming pensato per offrire le massime prestazioni. Tra i punti di forza, la presenza di un processore Intel Core di quattordicesima generazione e di una moderna scheda grafica NVIDIA.

HP Victus 16: per appassionati di gaming

Quale momento migliore se non questo per acquistare un nuovo PC con una speciale promozione messa a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon? Non a caso, parliamo di un laptop dotato anche di nuove funzioni che consentono di ottenere un’ottimizzazione delle prestazioni, con sensori di temperatura aggiornati e una tastiera inevitabilmente avanzata.

Le sessioni di gaming fanno parte del vostro tempo libero? Come anticipato, con l’HP Victus avere l’opportunità di accedere a un gaming del tutto più ottimizzato grazie alla presenza del processore Intel Core di quattordicesima generazione accompagnato dalla scheda grafica NVIDIA.

Oltre a ciò, la presenza di una SSD da 1TB e una RAM di 32 GB consente di avere a disposizione un’adeguato spazio di archiviazione. Le sorprese, però, non terminano qui perché con 3 mesi di PC Game Pass inclusi è possibile giocare con i vostri amici accedendo a tantissimi titoli, incluse le nuove uscite.

Perché perdere altro tempo? Usufruendo dello sconto attualmente messo a disposizione da Amazon potete acquistare il PC HP Vctus 16 a soli 1.449,99 euro anziché 1.649,99 euro grazie a uno sconto del 12% sul prezzo di listino. Approfittate subito della promozione, la spedizione è anche gratuita.