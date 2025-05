Apple: i modelli iPhone 17 con 12 GB di RAM

Con l’avvicinarsi del debutto degli iPhone 17, iniziano a delinearsi alcune delle novità più rilevanti che Apple introdurrà nella sua lineup. Tra le innovazioni più discusse in ambito hardware spicca l’aumento della memoria RAM. Quest’ultima, infatti, è destinata a raggiungere i 12 GB. Eppure, contrariamente alle prime indiscrezioni che indicavano un aggiornamento esteso a tutta la gamma, fonti recenti sembrano confermare che solo iPhone 17 Pro e Pro Max saranno dotati di tale configurazione avanzata.

Apple: nuovo assetto per la RAM di alcuni dei nuovi dispositivi

Di recente, il bisogno di memoria sui dispositivi mobili è aumentato in modo significativo. Ciò soprattutto a causa dell’espansione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tale tipo di elaborazione richiede non solo più spazio in memoria, ma anche RAM più performante, veloce e affidabile. Il potenziamento a 12 GB rappresenta quindi un passaggio obbligato. Al fine di supportare in modo efficiente le nuove tecnologie di “Apple Intelligence” che l’azienda di Cupertino intende integrare nei propri prodotti.

La scelta di Cupertino di limitare inizialmente l’adozione dei 12 GB ai modelli Pro sembra derivare da una strategia gradual. In cui l’introduzione di caratteristiche più avanzate è riservata ai dispositivi premium per testare prestazioni e accoglienza del pubblico. Non è però escluso che l’intera linea possa beneficiare di tale aggiornamento nei prossimi anni. I rumor suggeriscono, infatti, che iPhone 18 potrebbe segnare un’estensione del nuovo standard di RAM anche ai modelli non Pro.

Considerando l’andamento del settore, è plausibile che tale incremento non sia l’obiettivo finale. Potrebbe, infatti, trattarsi solo di uno dei tanti step evolutivi previsti da Apple per far fronte alla crescente complessità delle applicazioni e delle aspettative degli utenti. Se la direzione intrapresa con l’intelligenza artificiale si rivelerà vincente, sarà possibile osservare un’ulteriore espansione della memoria, anche oltre i 12 GB. Dettaglio che si trasformerà in un nuovo standard per tutta la gamma smartphone.