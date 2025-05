DAZN: volata finale di Serie A a 19,90€ al mese, il super prezzo

La stagione sportiva sta per terminare per quanto riguarda la maggior parte dei campionati di calcio nel mondo, ma soprattutto quello italiano di Serie A. Chi vuole seguire la volata finale, con la qualificazione in Champions League ancora in ballo tra molte società e soprattutto con la lotta scudetto, può approfittare di uno sconto eccezionale. DAZN infatti rende disponibile il suo abbonamento per ben quattro mesi alla somma di 19,90 € mensili. Questo sconto è importante anche alla luce del prezzo originale di 44,99 €. Bisogna chiaramente affrettarsi in quanto tutto dura fino a domani 6 maggio.

Serie A, playoff e Mondiale per Club

È proprio questo il momento esatto per fare un abbonamento low cost a DAZN, perseguire tutto lo svolgimento delle ultime tre giornate di Serie A che vedono ancora tante squadre pronte a dire la loro per raggiungere i rispettivi traguardi.

A rendere l’offerta ancora più interessante c’è anche l’attesa per il Mondiale per Club 2025, che inizierà il 15 giugno e vedrà in campo Juventus e Inter, impegnate contro le migliori squadre del pianeta.

Tutti i contenuti inclusi

Il piano Standard è completo e consente la visione su due dispositivi in contemporanea purché collegati alla stessa rete internet. Tra gli eventi e i canali disponibili:

Tutte le partite di Serie A e Serie B ;

Approfondimenti e contenuti extra con Milan TV, Inter TV e Juventus TV ;

Le partite di Liga Spagnola , Liga Portoghese e Champions League femminile ;

Basket italiano con la Serie A , Eurolega , Eurocup e Basket Champions League ;

Pallavolo, con nazionale , campionati italiani e competizioni internazionali ;

Tanti altri sport come tennis, ciclismo, fighting, boxe e molto altro, grazie ai canali Eurosport 1 e 2.

Questa offerta rappresenta una possibilità concreta per risparmiare sul costo mensile dell’abbonamento in un periodo sportivamente intenso. Basta collegarsi al sito ufficiale di DAZN e attivare la promozione prima della scadenza del 6 maggio.