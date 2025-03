TIM: rimodulazioni su offerte di rete fissa, mobile e con TIMVISION

Anche oggi purtroppo siamo qui per riportare una notizia non piacevole per alcuni utenti di TIM. Il gestore italiano ha infatti ufficializzato degli aumenti di prezzo, in quanto sono state approvate delle rimodulazioni per alcune offerte di rete mobile e fissa. Ad essere comprese sono anche le opzioni con TIMVISION. L’aumento andrà da un minimo di 2€ ad un massimo di 2,90€ al mese e gli utenti interessati hanno ricevuto l’avviso già nelle fatture di marzo. Le rimodulazioni in questione entreranno in vigore a partire dal prossimo 1 maggio.

Chiaramente, gli utenti che non vorranno sottostare a questa situazione, potranno scegliere di disdire il proprio contratto con TIM. Ricordiamo che non ci sono penali, ma c’è un termine ultimo per inviare la richiesta di disdetta che è il 31 maggio.

Come fare per recedere da un’offerta TIM senza penali

I clienti che vogliono interrompere il contratto possono farlo in diversi modi:

Chiamando il 187 per la linea fissa;

per la linea fissa; Accedendo all’Area Clienti MyTIM ;

; Inviando una lettera per posta a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) (allegando una copia del documento d’identità e specificando nell’oggetto: “Modifica delle condizioni contrattuali”);

a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) (allegando una copia del documento d’identità e specificando nell’oggetto: “Modifica delle condizioni contrattuali”); Mandando una PEC a disattivazioni_clientiprivati@pectelecomitalia.it con gli stessi dati richiesti per la lettera postale;

a disattivazioni_clientiprivati@pectelecomitalia.it con gli stessi dati richiesti per la lettera postale; Recandosi in un negozio TIM.

Attenzione: anche se si sceglie di passare a un altro operatore con la portabilità del numero, è comunque necessario inviare la richiesta di recesso a TIM, specificando che il cambio è dovuto alle modifiche contrattuali.

Cosa succede se si hanno rate in corso

Se si sta ancora pagando un modem o un altro dispositivo a rate, ci sono due opzioni:

Continuare a pagare le rate mensili come previsto;

come previsto; Saldate tutto in un’unica rata finale.

Per chi ha acquistato un modem a rate, c’è anche la possibilità di restituirlo entro 30 giorni dalla disdetta, evitando così di pagare le rate residue.

Aumenti anche per TIMVISION

Le modifiche riguardano anche alcune offerte TIMVISION che includono Disney+ Premium e Netflix Standard. Anche in questo caso, gli aumenti scatteranno dal 1° maggio 2025 e saranno di due tipi:

Da 0,50 a 2 euro al mese per alcune offerte;

per alcune offerte; Da 0,50 a 15 euro al mese per chi perde sconti e promozioni attualmente attive sul proprio piano.

Se non si vogliono accettare le nuove condizioni, è possibile disdire il servizio senza penali, seguendo le modalità di recesso indicate sopra.

TIM giustifica questi aumenti con la necessità di investire nelle reti di nuova generazione, ma per i clienti resta un’altra rimodulazione da digerire.