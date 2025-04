iOS 18.5 sarà super per chi utilizza molto l’app Mail, ecco perché

Con l’arrivo della beta 2 di iOS 18.5, Apple ha deciso di puntare su miglioramenti più mirati che rivoluzionari. Tuttavia, tra le modifiche introdotte, c’è una piccola novità per l’app Mail che potrebbe fare la differenza per molti: la scheda “All Mail”, finora poco visibile, è ora ben in evidenza. Una mossa che semplifica la gestione quotidiana delle email, soprattutto per chi riceve molti messaggi distribuiti tra categorie diverse.

La nuova vista unificata nell’app Mail

A partire dalla beta di iOS 18.4, Apple aveva iniziato a organizzare la posta in arrivo dell’app Mail in sezioni colorate: Primary (blu), Transactions (verde), Updates (viola scuro) e Promotions (arancione acceso). Tuttavia, scorrendo orizzontalmente su queste etichette, era possibile accedere a una quinta scheda chiamata “All Mail”, nascosta e non chiaramente segnalata. Con iOS 18.5, questa opzione viene finalmente portata allo scoperto, accanto alla scheda Promotions.

Toccando “All Mail”, l’utente visualizza in un’unica schermata tutti i messaggi, indipendentemente dalla loro categoria. Una vista molto apprezzata da chi desidera avere sott’occhio tutta la posta in entrata senza saltare da una sezione all’altra.

Modifiche più semplici per le foto dei contatti

Oltre alla visualizzazione unificata, iOS 18.5 introduce anche una nuova scorciatoia per gestire le foto dei contatti. Nelle versioni precedenti era necessario accedere alle impostazioni generali dell’iPhone per disabilitare la visualizzazione delle immagini associate ai contatti nelle email. Con la nuova beta, questa scelta può essere effettuata direttamente all’interno dell’app Mail, velocizzando l’operazione.

Un piccolo dettaglio: il suono “Swoosh”

Tra le funzionalità più amate dagli utenti della Mail nativa di iOS, resiste il celebre “Swoosh”, il suono che accompagna l’invio di una email. Per chi volesse assicurarsi che sia attivo, basta andare in Impostazioni > Suoni e Feedback Aptico > Posta inviata, e verificare che sia selezionato “Swoosh”. Piccoli dettagli che rendono l’esperienza utente più gradevole e personale.

Con queste novità, Apple dimostra ancora una volta di voler affinare l’esperienza delle sue app native, intervenendo anche su aspetti apparentemente minori ma che impattano in modo concreto sull’uso quotidiano. L’aggiornamento stabile di iOS 18.5 è atteso nelle prossime settimane.