Iliad, arriva un nuovo catalogo di super offerte

Siamo da poco entrati nel mese di maggio e, per questo motivo, l’operatore telefonico Iliad ha deciso di dare una rinfrescata al suo catalogo di offerte mobile. A partire dalla giornata del 6 maggio 2025, in particolare, l’operatore ha aggiornato questo catalogo, proponendo diverse nuove offerte come sempre super interessanti. Tra le novità più importanti, ci sono ad esempio le nuove offerte mobile denominate Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250. Entrambe erano state proposte in passato dall’operatore, ma ora sono nuovamente disponibili all’attivazione.

Entrambe sono quindi tornate a disposizione degli utenti a partire dalla giornata del 6 maggio 2025. Per il momento, l'operatore non ha comunicato nessuna data di scadenza per il nuovo catalogo.

Entrambe queste proposte sono estremamente convenienti e arrivano ad includere tanti giga per navigare. La prima offerta è Iliad Giga 200. Quest’ultima, in particolare, include nel suo bundle fino a 200 GB di traffico dati utilizzabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle dell’offerta comprende poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il suo rinnovo è pari a 9,99 euro al mese.

La seconda offerta è Iliad Giga 250. In questo caso, come suggerisce anche il nome, l’offerta arriva ad includere addirittura fino a 250 GB di traffico dati, sempre utilizzabili per navigare in 5G. Il resto del bundle è il medesimo della precedente, quindi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. In questo caso, però, gli utenti dovranno pagare però un costo per il rinnovo pari a 11,99 euro al mese.