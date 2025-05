WhatsApp, partito il test dei riassunti privati dei messaggi con AI: ecco come funzioneranno

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione pensata per semplificare la vita di chi riceve tanti messaggi: il riassunto automatico delle chat. La novità è emersa nella versione beta 2.25.15.12 dell’app, rilasciata tramite il Google Play Beta Program, ma al momento non è ancora disponibile nemmeno per chi usa la versione di prova.

Una soluzione per chat affollate

L’idea è semplice: nelle conversazioni molto attive, come gruppi e canali, WhatsApp potrebbe offrire un pulsante per generare un riassunto dei messaggi. Basterà toccarlo per ottenere un testo che riassume i punti principali, senza dover scorrere decine di messaggi.

Questa sintesi viene creata grazie all’intelligenza artificiale di Meta, ma con una caratteristica particolare: tutto avviene sul dispositivo dell’utente. I messaggi non vengono condivisi con server esterni e nessuno, nemmeno WhatsApp, può vedere il contenuto delle conversazioni o del riassunto.

La privacy resta al sicuro

Per garantire che i messaggi restino privati, WhatsApp utilizza una tecnologia chiamata Private Processing. Questo sistema è stato progettato per proteggere i dati degli utenti, applicando principi come:

Elaborazione locale: i messaggi restano sul telefono dell’utente e non vengono trasmessi altrove;

Cifratura: le comunicazioni sono protette da crittografia end-to-end;

Controllo utente: chi usa WhatsApp può scegliere se attivare questa funzione.

Inoltre, il riassunto non sarà disponibile nelle chat che hanno attiva l’opzione Advanced Chat Privacy, per rispettare la scelta di chi preferisce la massima riservatezza.

Quando arriverà per tutti?

Al momento, il riassunto dei messaggi è solo un esperimento nascosto nel codice della versione beta di WhatsApp. Non è chiaro quando verrà reso disponibile per tutti, ma il fatto che sia già in fase di sviluppo indica che l’azienda sta lavorando per portarlo a tutti gli utenti.

Questa funzione potrebbe diventare molto utile per chi gestisce chat di gruppo molto attive o segue canali con tanti aggiornamenti, permettendo di rimanere aggiornati senza perdersi tra decine di messaggi.