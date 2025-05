Fastweb punta su sostenibilità e innovazione: la connessione che guarda al futuro

Velocità, semplicità e convenienza, sono proprio questi i pilastri su cui si basa la nuova proposta Fastweb Casa Light + Mobile. L’azienda offre ai clienti una soluzione unica per navigare da casa e in mobilità, con fibra ultraveloce e 150GB inclusi anche su rete 5G. Il tutto con un unico canone mensile di 32,90€. Un prezzo trasparente, senza vincoli né costi nascosti. In più vi è la possibilità di provare il servizio per 30 giorni e ricevere il rimborso completo in caso di recesso. Fastweb garantisce anche un’esperienza di navigazione stabile e sicura grazie all’Internet Box NeXXt One, compatibile con Wi-Fi6 e potenziabile con il Wi-Fi Booster dotato di assistente vocale Alexa.

Fastweb Mobile: oltre la connessione, l’impegno per un mondo digitale più verde e inclusivo

La connessione in casa non è mai stata così completa. Il segnale raggiunge ogni stanza e tutti i dispositivi sono protetti da virus, spyware e phishing. Il piano mobile, poi, prevede minuti illimitati verso numeri nazionali, WiFi-Calling anche in assenza di rete mobile e roaming incluso in molti Paesi europei, come Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Grazie alla gestione tramite l’app MyFastweb, è possibile controllare consumi, credito e servizi direttamente dal proprio smartphone, rendendo tutto ancora più semplice e immediato.

Fastweb guarda oltre l’offerta commerciale e si impegna concretamente anche per un futuro sostenibile. L’obiettivo dell’ azienda è piuttosto ambizioso. Essa infatti si propone di raggiungere la neutralità climatica entro il 2035 riducendo il 90% delle emissioni. Per raggiungerlo, l’azienda ha già convertito l’intero consumo energetico verso fonti rinnovabili e ha destinato un milione di euro a progetti ambientali per la tutela di foreste, mari e coste.

Anche la SIM inclusa è 100% riciclata, in linea con l’identità ecosostenibile che Fastweb vuole promuovere.

Ma la sostenibilità passa anche dall’educazione e dall’inclusione digitale. Con la FastwebDigital Academy, il brand offre corsi gratuiti per acquisire le competenze più richieste nel mondo del lavoro. Il progetto STEP FuturAbility District, invece, è uno spazio dedicato alla scoperta delle proprie capacità digitali, in cui ogni persona può immaginare e costruire il proprio domani. Ma non è ancora tutto. Fastweb investe ogni anno il 30% del fatturato per migliorare la rete, sviluppare nuovi dispositivi e offrire sempre più sicurezza e libertà a chi sceglie i suoi servizi. Insomma, meglio di così ?!