Radian svela il veicolo di rientro riutilizzabile

Radian è l’importante azienda statunitense con sede a Seattle. Ha da poco annunciato una nuova fase nel suo ambizioso progetto per sviluppare lo spazioplano Radian One. Tutti pensavano che si sarebbe concentrato subito sulla realizzazione del velivolo completo. Invece ha deciso di lanciare il Radian Reusable Reentry Vehicle (R3V), un veicolo di rientro riutilizzabile. Questo approccio strategico non solo consentirà di testare soluzioni tecnologiche fondamentali per il RadianOne. Ma servirà anche come piattaforma avanzata per esperimenti ipersonici destinati ad altri clienti. Si creano così nuove opportunità di collaborazione.

Il veicolo di rientro Radian R3V: test tecnologici e nuove opportunità commerciali

Livingston Holder, direttore tecnico di Radian, ha spiegato che la necessità di testare in volo il sistema di protezione termica Dur-E-Therm, progettato per il Radian One, ha spinto l’azienda a sviluppare l’R3V. Dopo i test di laboratorio presso il Glenn Research Center della NASA, è diventato chiaro che un ambiente di volo reale era essenziale per validare questa tecnologia avanzata. Così è nato il progetto R3V, che prevede il lancio di un veicolo alto poco meno di due metri, utilizzando un razzo di classe medio-piccola per una traiettoria suborbitale.

L’R3V rappresenta una soluzione versatile: oltre a testare il sistema di protezione termica per il Radian One, il veicolo offrirà anche un’opportunità commerciale, grazie all’interesse già espresso da clienti governativi e commerciali che desiderano utilizzarlo per esperimenti ipersonici. Con un sistema di propulsione avanzato, l’R3V ha anche il potenziale di operare in orbita, permettendo esperimenti scientifici che richiedono brevi periodi in microgravità. Questo lo rende un’opzione interessante per una varietà di clienti.

Radian intende sviluppare l’R3V in parallelo con il progetto Radian One. Il prototipo PFV01 è già stato testato ad Abu Dhabi. Ha fornito preziose informazioni sulla manovrabilità del veicolo durante il decollo e l’atterraggio. Mentre il secondo prototipo, in fase di sviluppo, incorporerà i miglioramenti ottenuti. Holder ha sottolineato come questi voli precoci possano accelerare l’apprendimento del team e ridurre i rischi per il sistema finale, tanto sul piano tecnologico quanto su quello dell’integrazione.