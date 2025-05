Kena Mobile, proroga per la super offerta low cost

Continua ad essere ancora disponibile all’attivazione una delle offerte mobile di punta dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Ci stiamo riferendo all’offerta nota come Kena 5,99 PROMO 100, della quale l’operatore ha da poco aggiornato il countdown. Quest’ultima è un’offerta operator attack, dunque è rivolta a contrastare i vari competitors dell’operatore.

Kena 5,99 PROMO 100, continua ancora la super offerte di Kena Mobile

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco deciso di continuare a proporre una delle sue offerte più vantaggiose. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è nota come Kena 5,99 PROMO 100. L’operatore ha infatti da poco aggiorna il suo countdown. Gli utenti potranno dunque attivare questa super offerta low cost. Come già detto, si tratta di un’offerta di tipo operator attack. La potranno dunque attivare soltanto i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, Ho, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Kena 5,99 PROMO 100 è inoltre compatibile con la super promo dell’operatore. Nello specifico, sarà possibile ottenere ben 100 GB di traffico dati extra rispetto a quelli previsti dalla propria offerta. Questo sarà possibile solo scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Di conseguenza, gli utenti che attiveranno l’offerta potranno utilizzare fino a ben 200 GB di traffico dati ad un costo contenuto di appena 5,99 euro al mese.

Oltre a questo, gli utenti potranno inoltre sfruttare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno inviare fino a 200 sms verso tutti i numeri. L’operatore virtuale ha inoltre deciso di proporre gratuitamente il costo di attivazione, che solitamente ha un importo pari a 4 euro.